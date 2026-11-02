Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Cần có giải pháp đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương có giải pháp thực sự mạnh mẽ, đột phá, áp dụng chế tài nghiêm khắc trong quản lý, điều hành; phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đã được Chính phủ giao.

Các địa phương phải nỗ lực vượt bậc trong quý IV

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo.

Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, mục tiêu tăng trưởng năm 2026 của 3 địa phương theo Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 27/6/2026 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng của các địa phương năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 để thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương, Nghị quyết số 25/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ là thách thức rất lớn. Cần Thơ được giao tăng trưởng 10,07%, Vĩnh Long 10% và Đồng Tháp 8,21%; trong khi đó, kết quả 9 tháng chưa đạt kịch bản đề ra, đòi hỏi các địa phương phải nỗ lực vượt bậc trong quý IV. Do đó, các địa phương bám sát chỉ đạo của Chính phủ, khẩn trương rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị và từng cá nhân, từ lãnh đạo tỉnh, thành phố đến cấp xã, phường. Việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức và cá nhân năm 2026.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu khẩn trương triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; tập trung xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc, quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026. Các địa phương phải kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án chậm giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt và nhu cầu bổ sung vốn, ưu tiên công trình giao thông kết nối vùng, nội tỉnh và hạ tầng phòng, chống thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn. Số vốn đầu tư công còn lại cần giải ngân của Cần Thơ hơn 10.000 tỷ đồng, Vĩnh Long hơn 8.000 tỷ đồng và Đồng Tháp khoảng 5.000 tỷ đồng. Nếu được triển khai hiệu quả, nguồn vốn này sẽ đóng góp đáng kể vào tăng trưởng, đồng thời tạo nền tảng hạ tầng cho phát triển lâu dài.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo.

Các địa phương cần xây dựng mô hình tăng trưởng mới phù hợp với tiềm năng, thế mạnh; tăng cường liên kết vùng, khai thác hiệu quả không gian phát triển quanh các tuyến cao tốc và hành lang kinh tế kết nối Cần Thơ - Vĩnh Long - Đồng Tháp - Tây Ninh - TP Hồ Chí Minh. Cần Thơ phải phát huy vai trò trung tâm, cực tăng trưởng năng động của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng Tháp phát huy thế mạnh nông nghiệp, kinh tế biên mậu, đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp và phát triển hệ thống logistics. Vĩnh Long thúc đẩy nông nghiệp, thủy sản, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và vận tải biển.

Các địa phương triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu cho tăng trưởng; gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, sản xuất nông nghiệp; tăng cường dự báo, phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm nguồn nước ngọt; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã, xử lý tài sản công dôi dư và bảo đảm an sinh xã hội. Những khó khăn về cơ cấu kinh tế, hạ tầng và nguồn lực của vùng cần được nhìn nhận sát thực tế để có giải pháp phù hợp. Trung ương sẽ xem xét, tháo gỡ những vấn đề thuộc thẩm quyền; địa phương phải chủ động xử lý những vướng mắc thuộc trách nhiệm của mình, không trông chờ, đùn đẩy.

Để hoàn thành mục tiêu, mức tăng trưởng phải đạt trên 16%

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Trong 9 tháng của năm 2026, kinh tế ba địa phương có chuyển biến tích cực so với 6 tháng đầu năm, các khu vực kinh tế đều tăng trưởng dương. Tuy nhiên, kết quả chung vẫn thấp hơn mức tăng trưởng GDP cả nước và chưa đạt kịch bản đề ra.

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế của Cần Thơ đạt 7,89%, Đồng Tháp đạt 7,44%, Vĩnh Long đạt 7,32%, lần lượt xếp thứ 29, 31 và 33 trên 34 tỉnh, thành phố và đều thấp hơn mức tăng trưởng GDP của cả nước là 9,01%. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các địa phương cần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quý IV, với mức tăng trưởng phải đạt trên 16%.

Thu ngân sách nhà nước sau 9 tháng tại Cần Thơ đạt 80% dự toán năm, Vĩnh Long đạt 83% và Đồng Tháp đạt 75%. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại cả 3 địa phương còn thấp hơn mức bình quân cả nước, ảnh hưởng đến khả năng tạo động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Quy mô kinh tế mỗi địa phương còn hạn chế, tỷ trọng nông nghiệp cao trong khi đóng góp vào tăng trưởng chưa tương xứng. Giải ngân đầu tư công tiếp tục là điểm nghẽn. Đến hết tháng 9/2026, tỷ lệ giải ngân của Cần Thơ đạt khoảng 58,18%, Vĩnh Long 55,3% và Đồng Tháp khoảng 58%, đều thấp hơn mức bình quân chung cả nước là 64,8%. Hạ tầng giao thông kết nối vùng, hạ tầng số và năng lực thực thi công vụ ở một số cấp xã vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố xây dựng hai kịch bản tăng trưởng. Kịch bản theo chỉ tiêu Chính phủ giao là 10,07%; kịch bản khả thi khoảng 8,5%. Thành phố đang rà soát từng lĩnh vực, làm việc với ngân hàng và doanh nghiệp để tìm dư địa tăng trưởng. Doanh nghiệp hiện gặp khó khăn về thị trường và lãi suất tín dụng. Thành phố đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, rà soát các dự án tồn đọng để tháo gỡ vướng mắc. Trong số 120 dự án tồn đọng sau hợp nhất địa phương, có 21 dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 29 của Quốc hội; thành phố đã tiếp tục xử lý, gia hạn thực hiện đối với nhiều dự án. Tuy nhiên, một số dự án vẫn gặp khó khăn do vướng giải phóng mặt bằng, thủ tục và khả năng tiếp cận vốn ngân hàng.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp thông tin, tăng trưởng 9 tháng của tỉnh đạt 7,44%, trong đó nông nghiệp tăng 4,16%, công nghiệp tăng 11,16% và dịch vụ tăng 8,23%. Tỷ trọng nông nghiệp chiếm trên 31% cơ cấu kinh tế khiến tốc độ tăng trưởng chung khó đạt mức cao như những địa phương có tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ lớn. Vốn đầu tư công năm 2026 được giao khoảng 12.000 tỷ đồng, giảm so với năm trước; nguồn đá phục vụ thi công cũng khan hiếm, ảnh hưởng tiến độ các dự án cao tốc An Hữu - Cao Lãnh và khả năng giải ngân vốn. Tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ công trình, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng được giao, kiến nghị nghiên cứu cơ chế chuyển đổi một phần đất nông nghiệp sang phát triển công nghiệp, dịch vụ để tạo động lực tăng trưởng mới, nhưng vẫn bảo đảm an ninh lương thực.

Đối với Vĩnh Long, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, tỉnh đang nỗ lực tìm thêm động lực tăng trưởng từ các dự án năng lượng. Hoạt động của các nhà máy nhiệt điện chịu tác động từ cơ chế huy động điện theo thị trường; việc bảo trì nhà máy cũng ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng và tăng trưởng. Trong quý I/2026, hoạt động bảo trì đã làm giảm khoảng 1 điểm phần trăm tăng trưởng của tỉnh. Vĩnh Long đang thúc đẩy các dự án điện gió, trong đó 4 dự án với tổng vốn khoảng 12.000 tỷ đồng đã đóng điện, chuẩn bị vận hành, tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng những tháng cuối năm. Tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện các mục tiêu được giao, mong muốn có thêm giải pháp phát triển công nghiệp, dịch vụ để tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong những năm tới.