Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Bảo đảm tính thống nhất, khả thi của Luật Đất đai (sửa đổi)

Phó Thủ tướng Hồ Đức Dũng chủ trì họp rà soát tình hình tiếp thu, giải trình, hoàn thiện Luật Đất đai. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Sáng 10/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan liên quan về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo), trên cơ sở 255 lượt ý kiến của đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tại tổ và hội trường, cùng ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng báo cáo gửi Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến thành viên Chính phủ. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sau tiếp thu, chỉnh lý đã tập trung hoàn thiện các nhóm nội dung về quyền hạn, trách nhiệm của Nhà nước và quyền, nghĩa vụ của công dân đối với đất đai; quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi, trưng dụng đất; phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất.

Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng hoàn thiện các nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tài chính đất đai, giá đất; thời hạn, hạn mức và chế độ sử dụng đất cũng được tiếp thu, chỉnh lý. Dự thảo luật được hoàn thiện về kỹ thuật soạn thảo.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Dũng chủ trì họp rà soát tình hình tiếp thu, giải trình, hoàn thiện Luật Đất đai. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Tại cuộc họp, các bộ, cơ quan tiếp tục cho ý kiến về một số vấn đề cần hoàn thiện, gồm thẩm quyền sửa đổi hệ số điều chỉnh giá đất; xử lý trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án mới; các trường hợp hết thời hạn sử dụng đất và việc xử lý đất khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần...

Đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đánh giá cao tinh thần cầu thị của cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị cơ quan soạn thảo và các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát kỹ, thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, chính xác các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.

Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Đào Trung Chính báo cáo. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), không để xảy ra mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống pháp luật.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu lấy các quy định của Luật Đất đai làm cơ sở đối chiếu trong quá trình rà soát, hoàn thiện các luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ. Đối với hệ số điều chỉnh giá đất, Phó Thủ tướng thống nhất giữ phương án Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành, sửa đổi bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất.

Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành tiếp tục rà soát kỹ các quy định chuyển tiếp, việc xử lý đất chậm sử dụng và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; bảo đảm các quy định rõ ràng, thống nhất, khả thi, tránh phát sinh vướng mắc, chồng chéo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật về đất đai.