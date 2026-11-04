Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ xây dựng loạt phim về Chiến dịch 500 ngày đêm

Các chiến sỹ leo núi tìm đến điểm cao 700, khu vực Đá Bò (xã Công Hải) để cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Chính phủ bổ sung nhiệm vụ xây dựng phim ký sự truyền hình và phim tài liệu điện ảnh về Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, nhằm ghi lại hành trình tri ân các anh hùng liệt sỹ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 2087/QĐ-TTg ngày 2/11/2026 sửa đổi, bổ sung kế hoạch triển khai Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027).

Theo quyết định, nội dung nhiệm vụ 12 trong phụ lục kèm theo Quyết định số 1471/QĐ-TTg ngày 31/7/2026 được điều chỉnh theo hướng tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, phim tài liệu và chương trình chính luận tuyên truyền về 80 năm công tác người có công với cách mạng; đồng thời hướng dẫn bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của các công trình ghi công liệt sỹ.

Đáng chú ý, kế hoạch được bổ sung nhiệm vụ xây dựng loạt phim ký sự truyền hình và phim tài liệu điện ảnh về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ. Theo quyết định, thời gian hoàn thành được xác định từ ngày phát sóng tập đầu tiên 29/4/2026 đến tập cuối vào ngày 27/7/2027.

Việc bổ sung sản phẩm phim ảnh về chiến dịch không chỉ mở rộng hoạt động tuyên truyền dịp kỷ niệm, mà còn tạo thêm một hình thức lưu giữ tư liệu về quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên các địa bàn trong nước và ngoài nước.

Những câu chuyện từ lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, thân nhân liệt sỹ và các nhân chứng có thể góp phần khắc họa rõ hơn hành trình tìm kiếm đồng đội, trả lại tên tuổi cho những người đã hy sinh.

Gần 4.200 hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập

Chiến dịch 500 ngày đêm được phát động ngày 2/4/2026 tại Thành cổ Quảng Trị, do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, phát động.

Thời gian thực hiện được tính từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, hướng tới dấu mốc Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.

Cán bộ, chiến sỹ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ miệt mài đào tìm hài cốt liệt sỹ trên điểm cao 685, xã Thanh Thủy, Tuyên Quang. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Chiến dịch đặt ra những mục tiêu lớn, gồm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sỹ; lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sỹ; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu gene thân nhân phục vụ đối sánh.

Cùng với đó là nhiệm vụ đẩy mạnh rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm, tạo điều kiện an toàn cho công tác tìm kiếm.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 3/11, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 4.196 hài cốt liệt sỹ, đạt 59,94% mục tiêu toàn chiến dịch.

Trong số này, 2.809 hài cốt được tìm thấy trong nước, 251 hài cốt tại Lào và 1.136 hài cốt tại Campuchia. Đáng chú ý, 134 trường hợp đã xác định được danh tính. Riêng tại Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh), lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 891 hài cốt liệt sỹ.

Công tác rà phá bom mìn, vật nổ cũng ghi nhận kết quả đáng chú ý. Đến ngày 3/11, diện tích được rà phá đạt 20.100,4 ha trên tổng số 22.100 ha theo kế hoạch, tương đương 90,95%. Tại vùng lõi Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, việc rà phá đã hoàn thành trên toàn bộ diện tích 4.460 ha vào ngày 12/10/2026.

Ở cấp quân khu, trong giai đoạn 1 của chiến dịch, Quân khu 9 và các địa phương đã tìm kiếm, quy tập 1.132 hài cốt liệt sỹ, đạt 78,06% chỉ tiêu; đồng thời bàn giao 32.010 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Kết quả này cho thấy sự phối hợp giữa các lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu.

rong thời gian còn lại, các lực lượng tiếp tục tập trung tìm kiếm, quy tập tại những địa bàn có thông tin về mộ liệt sỹ; rà soát, hoàn thiện hồ sơ, lấy mẫu sinh phẩm và đẩy mạnh giám định ADN.

Đây là những công việc đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, kiên trì, bởi nhiều trường hợp đã hy sinh từ lâu, thông tin về nơi an táng không còn đầy đủ hoặc nhân chứng ngày càng ít.

Hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, việc đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ và lưu giữ những câu chuyện của chiến dịch tiếp tục khẳng định trách nhiệm tri ân của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.