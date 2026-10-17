Phó Thủ tướng: Giảm lãi suất cho vay 1,5-2%, xử lý nghiêm ngân hàng không chấp hành

Chiều 16/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm, nhấn mạnh yêu cầu giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân

Tại cuộc họp, đại diện NHNN Việt Nam báo cáo diễn biến kinh tế vĩ mô, tình hình điều hành chính sách tiền tệ và định hướng giải pháp trong thời gian tới. Đại diện các ngân hàng thương mại cũng thảo luận, góp ý về các biện pháp điều hành chính sách tiền tệ, trong đó có việc giảm lãi suất.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ. Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng biểu dương NHNN và Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và hỗ trợ tăng trưởng.

Tuy nhiên, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tạo áp lực lớn đối với điều hành lãi suất, tỷ giá và lạm phát. Mặt bằng lãi suất cho vay còn cao, ảnh hưởng đến chi phí vốn, hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, người dân. Trong khi đó, nợ xấu và rủi ro trong hoạt động ngân hàng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Phó Thủ tướng yêu cầu nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất thời gian qua; khẩn trương triển khai thực chất, hiệu quả, kịp thời các giải pháp giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, qua đó hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất. Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Cùng với đó, cần kiểm soát chặt chẽ nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống và thực hiện tái cấp vốn với lãi suất hợp lý cho các ngân hàng tham gia chương trình cho vay nhà ở xã hội.

Xử lý nghiêm nếu không chấp hành việc giảm lãi suất

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật và chỉ đạo của NHNN về lãi suất; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo thẩm quyền các tổ chức tín dụng không thực hiện chỉ đạo về ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay hoặc cạnh tranh lãi suất không lành mạnh.

Thống đốc NHNN phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về hiệu quả triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay và bảo đảm thanh khoản cho các ngân hàng thương mại.

Các tổ chức tín dụng cần tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đối với công tác xử lý nợ xấu, Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện các giải pháp kịp thời, hiệu quả nhằm hạn chế nợ xấu phát sinh; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, tăng cường giám sát hoạt động cấp tín dụng và kiểm soát rủi ro tại các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ, nhất là bất động sản.

NHNN tiếp tục cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, tích cực xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và triển khai cơ cấu lại các ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Đồng thời, khẩn trương nhận diện, xử lý triệt để tình trạng sân sau, sở hữu chéo, sở hữu ngầm, thao túng, chi phối hoạt động của các tổ chức tín dụng; kiên quyết xử lý vi phạm, không để phát sinh, tích tụ rủi ro ảnh hưởng đến an toàn hệ thống.

Đối với các tổ chức tín dụng, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật và chỉ đạo của NHNN về lãi suất, tín dụng, an toàn hoạt động; tiếp tục tiết giảm chi phí, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hiện giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.