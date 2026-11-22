Chiều 22/11, tại phường Hưng Phú (TP Cần Thơ), đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Chia sẻ với người dân tại ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh đại đoàn kết không phải là điều gì quá xa xôi, đó là khi nhà này có việc thì nhà kia sang giúp; khi cả ấp, cả khu dân cư cùng góp sức làm một con đường, khi người dân tin tưởng và đồng hành với chính quyền.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc mong rằng tinh thần của ngày hội sẽ lưu lại trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, mỗi ấp và được tiếp nối bằng những việc làm thiết thực suốt cả năm.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, phát biểu tại ngày hội.

TP Cần Thơ và các xã, phường phải lấy dân làm gốc trong mọi công việc. Các chủ trương, chính sách phải xuất phát từ đời sống và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thành phố cần tăng tốc phát triển kinh tế trong những tháng cuối năm, không để công việc nào chậm trễ vì thủ tục hay vì né tránh trách nhiệm.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tập trung hoàn thành các công trình giao thông, logistics trọng điểm; hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm. Thành phố cần đầu tư cho văn hóa xứng với vị trí là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh theo tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trao quà tặng đại diện lãnh đạo phường Hưng Phú.

TP Cần Thơ có chợ nổi, đờn ca tài tử, miệt vườn, bến Ninh Kiều cùng nhiều giá trị văn hóa khác và nếp sống trọng nghĩa tình của người Tây Đô. Việc gìn giữ những giá trị ấy giữa tốc độ đô thị hóa là nhiệm vụ cần thực hiện ngay bằng quy hoạch, không gian sinh hoạt cộng đồng và các thiết chế văn hóa cơ sở.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu thành phố quan tâm hơn nữa đến văn hóa Khmer sau sáp nhập. Đồng bào Khmer là một bộ phận quan trọng của thành phố, với kho tàng văn hóa đặc sắc từ ngôi chùa, phum, sóc đến các lễ hội truyền thống.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trao quà tặng người dân tại ngày hội.

Đồng thời, thành phố phải giữ vững an ninh, trật tự ngay từ khu dân cư, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các mô hình tự quản; nắm chắc tình hình, giải quyết mâu thuẫn từ sớm, từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Khu phố có bình yên thì bà con mới yên tâm làm ăn, sinh sống.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ, trao học bổng tặng các em học sinh.

Tại ngày hội, ông Đặng Văn Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hưng Phú, đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) và ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, biểu dương gia đình văn hóa, gương người tốt, việc tốt, chúng ta không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần mà còn tăng cường sự gắn bó, đồng thuận và nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, TP Cần Thơ, đại biểu chụp ảnh lưu niệm.