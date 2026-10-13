Phó Thủ tướng: Giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của đại đa số người dân

Sáng 13/10, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo sau khi được kiện toàn.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, phát biểu mở đầu, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cho rằng, mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tập trung ở ba vấn đề lớn.

Trước hết, kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê còn thấp. Trong khi chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giao cho các địa phương năm 2026 là hơn 97.000 căn, 9 tháng đầu năm, cả nước mới hoàn thành gần 47.000 căn, đạt khoảng 48% kế hoạch.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc phát biểu. Ảnh: Chính phủ

Thứ hai, giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của đại đa số người dân, nhất là công nhân, người lao động, kể cả một bộ phận cán bộ, công chức. Trong khi đó, lượng bất động sản tồn kho có xu hướng tăng, việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng còn khó khăn, ảnh hưởng đến sức mua và khả năng hấp thụ của thị trường.

Thứ ba, nhiều dự án bất động sản còn tồn đọng, vướng mắc kéo dài, chủ yếu liên quan đến pháp lý, đất đai, tài chính, cần sớm được giải quyết để khơi thông nguồn lực xã hội.

Đối với các dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc kéo dài, Phó Thủ tướng thường trực lưu ý trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo của bí thư cấp ủy địa phương theo phân công của cấp có thẩm quyền.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương phải được địa phương chủ động giải quyết; những vấn đề thuộc thẩm quyền bộ, ngành phải được các bộ, ngành xử lý. Những nội dung thuộc thẩm quyền Thủ tướng hoặc vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo để xem xét, giải quyết.

Chính phủ sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến hợp lý, xác đáng của các hiệp hội, doanh nghiệp để hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật.

Nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của các chủ trương, chính sách là phát triển đất nước, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, Phó Thủ tướng thường trực cho rằng bảo đảm nhu cầu có nhà ở là vấn đề hết sức quan trọng, cần được quan tâm giải quyết bằng những chính sách, giải pháp thiết thực.

Số lượng bất động sản tồn kho tăng

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, cả nước có 2.221 dự án bất động sản được thống kê với tổng quy mô vốn đầu tư khoảng 6,87 triệu tỷ đồng. Trong quý 3/2026, cả nước ghi nhận khoảng 92.004 giao dịch bất động sản thành công, bằng 92% so với quý trước.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh. Ảnh: Chính phủ

Giá chung cư, đất nền trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm so với quý 2/2026, song vẫn duy trì ở mức cao tại các đô thị lớn. Thanh khoản thị trường còn thấp, giao dịch chủ yếu tập trung tại các dự án có pháp lý đầy đủ, vị trí thuận lợi.

Theo báo cáo của 27/34 địa phương, lượng bất động sản tồn kho trong quý 3 vào khoảng 51.950 căn, lô/nền, có xu hướng tăng so với quý trước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh lưu ý, đây mới là lượng bất động sản tồn kho do các chủ đầu tư báo cáo. Ngoài ra, còn có khối lượng vốn đầu tư dở dang lớn tại các dự án, trong khi hoạt động giao dịch trên thị trường thứ cấp cũng gặp nhiều khó khăn.

Về phát triển nhà ở xã hội, lũy kế đến nay, cả nước có 947 dự án với quy mô 910.933 căn đã hoàn thành, đang triển khai hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư, tương đương khoảng 91% mục tiêu đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Trong đó, 363 dự án đã hoàn thành với 216.626 căn; 293 dự án đang triển khai xây dựng với 363.065 căn; 291 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với 331.242 căn.

Riêng 9 tháng đầu năm 2026, cả nước đã hoàn thành 46.962 căn nhà ở xã hội.

Đối với nhà ở cho thuê, đến hết quý 3, cả nước hoàn thành 8.314 căn, đạt 48% kế hoạch năm. Bộ Xây dựng dự kiến cả năm 2026 có thể hoàn thành 18.049 căn, đạt 105% kế hoạch.

Đáng chú ý, từ tháng 6 đến nay, cả nước đã khởi công 29 dự án với quy mô 85.594 căn, trong đó có 33.886 căn nhà ở cho thuê, chiếm khoảng 40%.