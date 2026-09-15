Phó Thủ tướng: EVN phải đủ mạnh để bảo đảm an ninh năng lượng

Sáng 15/9 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng tái cơ cấu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN Đặng Hoàng An cho biết, thời gian qua nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao cùng với đà phục hồi và phát triển của nền kinh tế, trong 8 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 235,82 tỷ kWh, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025; điện thương phẩm đạt 210,4 tỷ kWh, tăng 9,8%.

Trong bối cảnh đó, EVN xác định bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, tăng tốc đầu tư nguồn và lưới điện là nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời đặt mục tiêu xây dựng EVN trở thành tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, quy mô lớn, giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện, EVN cũng như ngành năng lượng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và những điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.