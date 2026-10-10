Phó Thủ tướng: Đưa ICISE trở thành địa chỉ khoa học uy tín trong khu vực và quốc tế

Sáng 10/10, trong khuôn khổ chương trình “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi”, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo ICISE nhằm nắm tình hình hoạt động, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao; Văn phòng Chính phủ; Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE. Về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với lãnh đạo ICISE.

Tại buổi làm việc, Bộ Khoa học và Công nghệ đã báo cáo tiến độ xử lý các đề xuất, kiến nghị của GS. Trần Thanh Vân và ICISE.

Trong đó, tập trung bảo đảm nguồn kinh phí ổn định cho các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế; hỗ trợ các nhóm nghiên cứu trẻ thông qua Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia - NAFOSTED; đồng thời tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục liên quan để tạo thuận lợi cho chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài đến Việt Nam nghiên cứu, hợp tác.

Các bộ, ngành cũng thống nhất định hướng đầu tư hạ tầng phòng thí nghiệm dùng chung tại Đại học Quy Nhơn, phục vụ nghiên cứu chuyên sâu, nhất là các lĩnh vực khoa học cơ bản; hướng tới hình thành nền tảng nghiên cứu không chỉ cho Gia Lai mà còn cho khu vực miền Trung.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận và trân trọng những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của GS.Trần Thanh Vân và GS.Lê Kim Ngọc đối với quê hương, đất nước.

Hai Giáo sư đã dành nhiều tâm sức cho sự nghiệp khoa học, giáo dục và tương lai thế hệ trẻ Việt Nam. Nhiều năm qua, Hội Gặp gỡ Việt Nam và ICISE đã trở thành nhịp cầu kết nối khoa học Việt Nam với thế giới, đưa nhiều nhà khoa học hàng đầu quốc tế đến Việt Nam trao đổi, nghiên cứu và hợp tác.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng GS. Trần Thanh Vân bên lề khai mạc "Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi". Ảnh:ICISE

Phó Thủ tướng mong muốn ICISE tiếp tục phát huy thế mạnh nghiên cứu hàn lâm, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học cơ bản, trong đó có vật lý lượng tử; tăng cường liên kết với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp khoa học - công nghệ trong nước. Đồng thời, Trung tâm cần phát huy vai trò kết nối, thu hút các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu khu vực và thế giới thông qua các sự kiện khoa học chuyên sâu và mạng lưới hợp tác quốc tế.

Đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành và tỉnh Gia Lai trong việc giải quyết những kiến nghị của Trung tâm, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để tâm huyết, trí tuệ và những đóng góp của hai giáo sư tiếp tục được phát huy, phục vụ sự nghiệp khoa học, giáo dục và phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ các hoạt động khoa học - công nghệ của ICISE, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động khoa học đỉnh cao tại Việt Nam. Đồng thời, các đơn vị cần rà soát, hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ sở pháp lý phù hợp với quy mô, định hướng phát triển mới của Trung tâm.

Lãnh đạo Chính phủ chụp hình lưu niệm cùng vợ chồng GS. Trần Thanh Vân. Ảnh:ICISE

Đối với tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để ICISE phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động; từng bước phát triển Trung tâm trở thành một địa chỉ khoa học có uy tín trong khu vực và quốc tế, góp phần kết nối trí tuệ toàn cầu với khoa học Việt Nam