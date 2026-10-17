Phó Thủ tướng dự khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2026

Tối 16/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề "Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc".

Điểm nhấn của chương trình là màn đại xòe với sự tham gia của 2.026 người, lan tỏa tinh thần đoàn kết và sức sống của di sản văn hóa dân tộc Thái.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tới dự khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh cho biết, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò được tổ chức thường niên đã trở thành điểm hẹn trên hành trình khám phá Tây Bắc, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc và quảng bá hình ảnh đất, người Lào Cai.

Lễ hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây cũng là dịp nhìn lại những kết quả trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản, tôn vinh các nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản, qua đó khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ những giá trị văn hóa quý báu của cha ông.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu tham gia các vòng xòe Thái. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

"Di sản chỉ thực sự sống khi được cộng đồng trân trọng, thực hành và trao truyền trong đời sống mỗi ngày", ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa và du lịch, tỉnh xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững; người dân vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, vừa là đối tượng thụ hưởng các giá trị văn hóa. Vì vậy, địa phương chú trọng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, quan tâm đội ngũ nghệ nhân, đẩy mạnh truyền dạy cho thế hệ trẻ, tạo sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Tâm điểm của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật "Xòe Thái - Trọn một vòng yêu", kết hợp chất liệu dân gian với nghệ thuật đương đại. Thông qua câu chuyện tình yêu thủy chung của đôi trai gái, chương trình tái hiện đời sống bản làng, phong tục tập quán và sức mạnh gắn kết cộng đồng.

Đại cảnh xòe được dàn dựng như một "siêu đám cưới" của bản Mường, nơi hàng nghìn người cùng hòa vào vòng xòe chúc phúc cho đôi lứa. Từ vòng tay của hai người yêu nhau, vòng xòe lan tỏa thành biểu tượng của tình yêu thương, sự bình đẳng và tinh thần cộng đồng. Đặc biệt, sáu điệu xòe cổ tiêu biểu của vùng Mường Lò được đưa vào trình diễn, làm nổi bật những giá trị di sản được các thế hệ người Thái gìn giữ và trao truyền.

Diễn ra từ ngày 16 đến 21/10, lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và quảng bá du lịch. Trước lễ khai mạc, chương trình diễu diễn đường phố trên trục đường Điện Biên - Nguyễn Quang Bích quy tụ khoảng 400 diễn viên thuộc tám khối đại diện các dân tộc Thái, Kinh, Tày, Mông, Dao, Mường và Khơ Mú.