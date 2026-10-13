Phó thủ tướng: Đẩy nhanh kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai, thuế, ngân hàng và bất động sản

Hoàn thiện thể chế, tăng cường kết nối dữ liệu

Tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản ngày 13/10, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kiểm soát rủi ro thị trường và phát triển nhà ở phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.

Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát, hoàn thiện các dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), bảo đảm đồng bộ với pháp luật về đất đai và các quy định liên quan.

Việc hoàn thiện các dự án luật phải bám sát quan điểm, định hướng tại Nghị quyết số 21-NQ/TW và Thông báo số 64-TB/VPTW, trong đó chú trọng cơ chế tài chính đối với bất động sản để hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Mục tiêu là hạn chế đầu cơ, thúc đẩy sử dụng đất đai và bất động sản đúng mục đích, hiệu quả.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp.

Đối với các dự án bất động sản tồn đọng, kéo dài, Phó thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm vướng mắc theo thẩm quyền, sớm đưa các dự án đã được tháo gỡ vào vận hành, khai thác, bổ sung nguồn cung nhà ở, nhất là phân khúc có giá phù hợp với khả năng chi trả của người dân.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao đẩy nhanh xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; kết nối, chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu về quy hoạch, thuế, công chứng, ngân hàng, nhà ở và thị trường bất động sản.

Bộ này đồng thời phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng bảo đảm thống nhất các quy định về sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, miễn, giảm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất trong các dự án luật liên quan; hướng dẫn địa phương tháo gỡ vướng mắc về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và xác định giá đất.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu theo dõi sát diễn biến thị trường, điều hành linh hoạt các công cụ tín dụng, thuế, đất đai; kiểm soát rủi ro, ngăn chặn đầu cơ, thổi giá và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Phát triển nhà ở phù hợp khả năng chi trả

Phó thủ tướng Thường trực nhấn mạnh việc phát triển nhà ở phải dựa trên đánh giá đúng quan hệ cung - cầu, nhu cầu của từng phân khúc, khu vực và nhóm đối tượng, gắn với thu nhập, khả năng chi trả của người dân. Theo Phó Thủ tướng, điều cần quan tâm là sự lành mạnh, ổn định của thị trường, không để mất cân đối cung - cầu, đầu cơ và phát triển quá nóng gây rủi ro cho nền kinh tế.

Đối với nhà ở cho thuê, cần đa dạng hóa hình thức đầu tư, huy động doanh nghiệp tham gia, kết hợp nguồn lực nhà nước và xã hội để đáp ứng nhu cầu của công nhân, người lao động, nhất là tại các trung tâm sản xuất và khu công nghiệp. Chính sách phát triển nhà ở xã hội cũng cần linh hoạt, phù hợp điều kiện từng địa phương, nhu cầu và tập quán sinh hoạt của người dân.

Với nguồn nhà ở đã đầu tư nhưng chưa khai thác hiệu quả, Phó thủ tướng yêu cầu nghiên cứu phương án sử dụng phù hợp, bổ sung nguồn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, trong đó có khả năng mua lại nhà ở thương mại đã xây dựng nhưng chưa tiêu thụ được để bố trí cho thuê, bảo đảm hiệu quả, phù hợp quy hoạch và pháp luật.

Về nguồn vốn, Bộ Tài chính được giao phối hợp với Bộ Xây dựng hoàn thiện quy định về địa vị pháp lý, nguồn thu và nhiệm vụ chi của Quỹ nhà ở; rà soát chính sách về ngân sách, đầu tư, đấu thầu, thuế, tài chính đất đai và nghiên cứu cơ chế bố trí vốn nhà nước phát triển nhà ở cho thuê. Đồng thời, nghiên cứu giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường vốn và các quỹ đầu tư phù hợp, tạo thêm kênh huy động vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp bất động sản.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được yêu cầu tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp bất động sản và người dân mua nhà để ở, hướng dòng vốn vào nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, phấn đấu giảm lãi suất cho vay nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng. Cơ quan này tiếp tục đôn đốc giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, thống nhất số liệu về nhà ở xã hội, phân loại địa phương theo kết quả thực hiện chỉ tiêu tại Nghị quyết số 303/NQ-CP, căn cứ số căn đã hoàn thành, không đồng nhất số dự án khởi công với sản phẩm thực tế đưa vào sử dụng. Bộ cũng được giao đôn đốc các địa phương chậm tiến độ, đánh giá thực trạng bất động sản tồn kho, nhà ở tái định cư và nhà ở thuộc tài sản công chưa sử dụng để nghiên cứu phương án chuyển đổi công năng.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản; kết nối dữ liệu dân cư để xác định đúng đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội, đồng thời xử lý nghiêm hành vi lừa đảo, môi giới trái phép và trục lợi chính sách.