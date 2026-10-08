Phó Thủ tướng đánh giá cao đề xuất tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị VAMED+WWH (Đức).

Phó Thủ tướng ghi nhận quá trình đồng hành của VAMED tại Việt Nam từ năm 1997. Trong gần 30 năm, Tập đoàn đã triển khai nguồn vốn ODA khoảng 158 triệu euro, thực hiện 10 dự án trọng điểm, góp phần nâng cấp trang thiết bị cho 15 bệnh viện quân y, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế và lò đốt chất thải y tế cho 25 cụm bệnh viện tuyến tỉnh.

Phó Thủ tướng đánh giá đây là nền tảng để hai bên bước vào giai đoạn hợp tác, tập trung vào công nghệ cốt lõi và giá trị thiết thực.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với ông César Louis-Philip Marseille. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Ông César Louis-Philip Marseille cho biết Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của VAMED tại Đông Nam Á. Tập đoàn dự kiến đầu tư 1,2 tỷ euro vào Việt Nam trong 5 năm tới, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển giao kiến thức, công nghệ.

VAMED mong muốn hợp tác với Việt Nam thông qua các dự án tín dụng ưu đãi, hợp tác công - tư (PPP), hợp tác với đối tác tư nhân; đồng thời cung cấp sản phẩm y tế từ Áo và Đức.

Tập đoàn đề xuất nghiên cứu triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc nếu các điều kiện cho phép. Theo VAMED, mô hình này có khả năng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho số lượng lớn bệnh nhân và tăng cường năng lực y tế.

Phó Thủ tướng đánh giá cao ý tưởng này, cho rằng Việt Nam đang hướng tới phát triển nhanh, bền vững, ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực tài chính, đầu tư lâu dài và đồng hành với đất nước.

Với đường bờ biển dài, nhiều đảo, Việt Nam có điều kiện nghiên cứu mô hình y tế cơ động trên biển, có khả năng ứng phó thiên tai, thảm họa. Ý tưởng phát triển tàu y tế tại Phú Quốc cũng phù hợp với định hướng kết hợp y tế và du lịch.

Trong bối cảnh Việt Nam tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, Phó Thủ tướng lưu ý mô hình tàu bệnh viện cần hướng tới mục tiêu lâu dài, không chỉ phục vụ APEC mà còn tăng cường năng lực y tế và đáp ứng các sự kiện quốc tế.

Phó Thủ tướng đề nghị VAMED hoàn thiện đề án chi tiết, làm rõ phương án công nghệ, vận hành và cơ chế thực hiện. Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và tỉnh An Giang đánh giá giải pháp tàu bệnh viện, làm rõ tính khả thi, kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và điều kiện cần thiết. UBND tỉnh An Giang phối hợp các cơ quan liên quan xem xét hồ sơ, điều kiện và thủ tục đầu tư.

Bên cạnh dự án tàu bệnh viện, Phó Thủ tướng đề nghị VAMED nghiên cứu đầu tư hệ thống y tế dưỡng lão tại Việt Nam, lĩnh vực được quan tâm khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe theo vòng đời ngày càng lớn. VAMED đã triển khai khoảng 60 cơ sở tại nhiều quốc gia.