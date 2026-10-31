Phó Thủ tướng: Có thể giảm giá điện khoảng 2% từ nay đến hết tháng 3/2027

Sáng 31/10, cuối phiên thảo luận về kinh tế - xã hội của Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm rõ thêm 3 vấn đề lớn thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính và ngân sách mà các đại biểu quan tâm.

Về mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, năm 2026, kinh tế Việt Nam chịu nhiều tác động bất lợi từ tình hình thế giới, do xung đột địa chính trị, xung đột quân sự, giá xăng dầu tăng cao.

Cùng với đó, Mỹ áp thuế bổ sung 12,5% theo kết quả điều tra Mục 301, ảnh hưởng đến khoảng 70% lượng hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này. Phó Thủ tướng đánh giá đây là yếu tố gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp trong quý 3.

Tuy nhiên, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt khoảng 9,01%, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới.

Chính phủ đã triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, khoảng 360 nghìn tỷ đồng được dành cho các chính sách hỗ trợ về thuế, phí; hơn 200 nghìn tỷ thực hiện các chương trình an sinh xã hội (y tế, giáo dục) trong 9 tháng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu giải trình sáng nay

Phó Thủ tướng nêu mục tiêu tăng trưởng cả năm 10%, GDP quý 4 cần tăng 12,5%. Chính phủ xác định đây là thách thức rất lớn nhưng không phải nhiệm vụ bất khả thi, bởi nền kinh tế vẫn còn dư địa và động lực tăng trưởng.

Trong những tháng cuối năm, Chính phủ sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế, đất đai, thủ tục đầu tư, vật liệu xây dựng, vốn và thị trường; thúc đẩy các dự án đủ điều kiện sớm đi vào sản xuất, kinh doanh...; phát huy các động lực đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp giữ vững, đa dạng hóa thị trường, mở rộng đơn hàng và nâng cao giá trị gia tăng; chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương, nhất là những địa phương là cực tăng trưởng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.

Về phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh vai trò của nguồn vốn này trong phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, thúc đẩy tăng trưởng và dẫn dắt đầu tư toàn xã hội.

Theo Phó Thủ tướng, trong tổng nguồn vốn khoảng 3,42 triệu tỷ đồng được Quốc hội phê chuẩn, Chính phủ đã thông qua phương án phân bổ khoảng 3,15 triệu tỷ, tương đương 92%. Trong đó, Chính phủ, Thủ tướng đã phân bổ, giao chi tiết 1,98 triệu tỷ, gấp 1,5 lần nhiệm kỳ trước.

Số vốn còn lại hiện nay khoảng hơn 1 triệu tỷ đều đã có địa chỉ và chương trình cụ thể. Trong đó, 103 nghìn tỷ dự kiến bố trí cho các dự án thực hiện Nghị quyết số 57; 194 nghìn tỷ dự kiến bố trí cho các dự án trọng điểm liên vùng. Ngoài ra, 890 tỷ đã có phương án phân bổ, hiện đang chờ các địa phương, bộ, ngành hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư để thực hiện phân bổ.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ, Thủ tướng đã rất tích cực trong việc phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn theo nghị quyết của Quốc hội.

Về giải ngân, tính đến cuối tháng 9 đã giải ngân được 63% kế hoạch, tăng 203 nghìn tỷ về số tuyệt đối so với cùng kỳ.

Phó Thủ tướng cập nhật thông tin đến ngày 29/10, con số giải ngân vốn đầu tư công đã khả quan hơn nhiều, đạt trên 720 nghìn tỷ và hiện nay đã đạt trên 75% kế hoạch đầu tư công. Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng nhận thấy vẫn còn một số bộ, ngành và địa phương có tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu. Trong đó, có 8 địa phương có số vốn tạm ứng khá cao.

Theo Phó Thủ tướng, năm 2026 có đặc thù là năm đầu tiên triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn. Vì vậy, nhiều dự án khởi công mới nên phải có tạm ứng. Chính phủ hy vọng với sự chỉ đạo quyết liệt, trong thời gian tới, tỷ lệ vốn tạm ứng sẽ giảm bớt.

Chính phủ đang tập trung để giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn. Qua đó, đầu tư công sẽ đóng góp khoảng 2,5% vào tăng trưởng quý 4 và khoảng 1,7% vào tăng trưởng kinh tế của cả năm.

Về kiểm soát lạm phát theo mục tiêu 4,5%, Phó Thủ tướng cho biết, trong bối cảnh chịu nhiều sức ép lớn, Chính phủ đã hết sức nỗ lực kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đề ra.

Chính phủ đã chủ động tạm ứng ngân sách cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp giảm thuế, phí đối với xăng dầu, góp phần duy trì mặt bằng giá xăng dầu trong nước ở mức thấp hơn nhiều so với các quốc gia trong khu vực; thực hiện giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến năm 2026; kiểm soát giá cả hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý theo hướng giữ ổn định, không tăng. Nhờ vậy, chỉ số CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52%, nằm trong ngưỡng cho phép.

Để đạt được kết quả kiểm soát lạm phát như vậy, Phó Thủ tướng nêu rõ từ đầu năm đến nay đã dành trên 64 nghìn tỷ để thực hiện các chính sách giảm thuế, phí đối với xăng dầu. Dự kiến từ tháng 11 đến hết năm tiếp tục dành khoảng 4 nghìn tỷ nữa để đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng từ 7% về 0%.

Chính phủ đang chỉ đạo EVN khẩn trương rà soát, tiết kiệm tối đa chi phí để giảm giá bán lẻ điện khoảng 2% từ nay đến hết 31/3/2027. Cùng với việc đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0%, có dư địa khoảng 0,07% để kiểm soát lạm phát theo mức Quốc hội đặt ra...