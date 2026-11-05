Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Thái Nguyên

Đại tướng Phan Văn Giang trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí La Thị Hoa, 97 tuổi, tổ dân phố số 9, phường Tích Lương. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng La Công Phương, Chính ủy Quân khu 1; Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác đã đến thăm, trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đức Chung, 102 tuổi, xóm Vạn Thọ, xã Vạn Phú và đồng chí La Thị Hoa, 97 tuổi, tổ dân phố số 9, phường Tích Lương.

Tại các gia đình, Đại tướng Phan Văn Giang ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Đảng. Đại tướng khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ của mỗi đảng viên mà còn là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, quê hương và tổ chức đảng ở địa phương.

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, ghi nhớ những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng. Đại tướng mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống khỏe, trường thọ; phát huy phẩm chất cách mạng, bản lĩnh chính trị, tinh thần kiên trung, tận tụy, tiếp tục là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống các đảng viên cao tuổi; trân trọng lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước.