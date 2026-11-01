Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang kiểm tra tiến độ tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim

Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác dâng hương hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim. (Ảnh: DUY ĐỨC).

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng La Công Phương, Chính ủy Quân khu 1; Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Cùng dự còn có lãnh đạo Quân khu 1, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Dự án tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim được khởi công ngày 20/9/2026, do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tài trợ, đến nay công trình đã đạt 50% tiến độ.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế các hạng mục công trình, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tính đồng bộ của các hạng mục.

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra, chỉ đạo công tác tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim. (Ảnh: DUY ĐỨC).

Quá trình triển khai phải bám sát thiết kế, chú trọng cảnh quan và không gian tưởng niệm, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 22/12/2026 ​

Đại tướng nhấn mạnh, việc tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027) góp phần cụ thể hóa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà động viên lực lượng đang thi công tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim. (Ảnh: DUY ĐỨC).

Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo diện mạo khang trang, đồng bộ cho nghĩa trang, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thăm viếng, tri ân, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc cho các thế hệ.

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác, đã thăm hỏi và tặng quà cho các lực lượng tham gia xây dựng tôn tạo, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim.