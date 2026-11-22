Tám mươi năm trước, ngày 24/11/1946, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp cách mạng và tương lai dân tộc. Tám mươi năm sau, ngày 24/11 hằng năm được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam, tiếp tục khẳng định vị trí của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.