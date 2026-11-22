Phó thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Thái Nguyên
Sáng 22-11, tại Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến chung vui với nhân dân liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo-Trại Gião (xã Nam Hòa) và tổ dân phố 19 (phường Linh Sơn), tỉnh Thái Nguyên trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/tin-tuc/pho-thu-tuong-chinh-phu-phan-van-giang-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-ngay-van-hoa-viet-nam-tai-thai-nguyen-64903