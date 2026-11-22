Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng thăm hỏi người dân xóm Ngòi Chẹo-Trại Gião. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Cùng dự có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Quốc Phòng, Quân khu 1, tỉnh Thái Nguyên, xã Nam Hòa và đông đảo nhân dân liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo-Trại Gião.

Với 466 hộ, hơn 2.000 nhân khẩu thuộc 5 dân tộc cùng sinh sống, liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo-Trại Gião là điểm sáng về tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng.

Đến nay, trên 70% số hộ có kinh tế khá, giàu; thu nhập bình quân đạt hơn 71 triệu đồng/người/năm; có 40 mô hình hoạt động hiệu quả được duy trì và phát huy. Tổ dân phố số 19 phường Linh Sơn có tỷ lệ hộ khá và giàu chiếm trên 70% tổng số hộ và 100% có nhà xây kiên cố.

Phát biểu chung vui với nhân dân, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự đổi thay của địa phương, cảnh quan ngày càng khang trang, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng tặng quà cho các gia đình chính sách. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Đặc biệt, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở hai xóm được triển khai thực hiện tốt. Việc duy trì “Câu lạc bộ hát Soọng Cô” là một điểm đáng quý. “Soọng Cô” không chỉ là làn điệu dân ca đặc sắc của đồng bào Sán Dìu, mà còn là nơi lưu giữ tiếng nói, tâm tư, tình cảm, những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đại tướng biểu dương những kết quả nhân dân hai xóm đạt được; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, nghĩa tình.

Đại tướng mong rằng, tinh thần của ngày hội sẽ tiếp tục lan tỏa trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư để tình đoàn kết giữa các dân tộc ngày càng bền chặt, tình làng nghĩa xóm ngày càng sâu đậm; mỗi người dân đều cảm nhận được niềm vui, niềm tự hào và trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao tặng quà cho các gia đình chính sách, các cá nhân, gia đình tiêu biểu, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã, phường.