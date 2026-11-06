Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Lào Cai

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Văn Nhất. (Ảnh: THÀNH TÂM)

Đảng bộ xã Chấn Thịnh hiện có 39 chi, đảng bộ trực thuộc với 1.148 đảng viên. Năm 2026, Đảng bộ được giao kết nạp 40 đảng viên mới. Đến ngày 30/9, địa phương đã kết nạp được 42 đảng viên, đạt 105% kế hoạch năm. Cùng với phát triển đảng viên, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đảng viên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ân cần thăm hỏi đảng viên Phạm Văn Nhất. (Ảnh: THÀNH TÂM)

Việc tổ chức trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành là dịp để Đảng bộ xã ôn lại truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là động lực để mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất mạng, nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai dự Lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Văn Nhất. (Ảnh: THÀNH TÂM)

Đồng chí Phạm Văn Nhất là đảng viên lão thành, tham gia cách mạng từ tháng 2/1946 trong lực lượng dân quân xã, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều công việc ở cơ sở và các cơ quan. Trong suốt quá trình công tác, dù ở bất cứ cương vị nào, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững phẩm chất người đảng viên, tận tụy phục vụ cách mạng và nhân dân.

Trải qua gần trọn một thế kỷ gắn bó với Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc, những cống hiến của đồng chí Phạm Văn Nhất được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Nhất và Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu buổi lễ. (Ảnh: THÀNH TÂM)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ và lòng trung thành son sắt với lý tưởng cách mạng của người đảng viên cộng sản. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí Phạm Văn Nhất và gia đình, mà còn thể hiện sự trân trọng, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những thế hệ cán bộ, đảng viên lão thành đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình đảng viên Phạm Văn Nhất. (Ảnh: THÀNH TÂM)

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Phạm Văn Nhất là tấm gương về bản lĩnh chính trị, lòng kiên trung, tinh thần tận tụy và ý chí vượt qua khó khăn, thử thách. Những đóng góp của đồng chí góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của Đảng, đồng thời là nguồn động viên, giáo dục quý báu đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.

Phó Thủ tướng mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tiếp tục quan tâm chăm sóc sức khỏe, đời sống của đồng chí Phạm Văn Nhất; phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng, niềm tin và trách nhiệm đối với Đảng, quê hương, đất nước.