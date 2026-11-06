Cùng dự có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai cùng các đại biểu, đảng viên dự Lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Văn Nhất.

Đồng chí Phạm Văn Nhất là đảng viên lão thành, đã trải qua 8 thập kỷ gắn bó với Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Tham gia cách mạng từ tháng 2/1946 trong lực lượng dân quân xã, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều trọng trách ở cơ sở và các cơ quan, từ giáo viên bình dân học vụ, cán bộ giao thông liên lạc kháng chiến đến cán bộ tổ chức, cơ yếu, công tác nhân sự và thanh tra. Trong suốt quá trình công tác và tại khu dân cư, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững phẩm chất người đảng viên, tận tụy phục vụ cách mạng và Nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Văn Nhất.

Những năm tháng hoạt động cách mạng, cống hiến cho Đảng, cho đất nước, đồng chí được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Nhất và Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.

Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đảng viên Phạm Văn Nhất.

Lãnh đạo xã Chấn Thịnh tặng hoa chúc mừng đảng viên Phạm Văn Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ và lòng trung thành son sắt với lý tưởng cách mạng của người đảng viên cộng sản. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí Phạm Văn Nhất và gia đình, mà còn thể hiện sự trân trọng, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những thế hệ cán bộ, đảng viên lão thành đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu buổi lễ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Phạm Văn Nhất là tấm gương về bản lĩnh chính trị, lòng kiên trung, tinh thần tận tụy và ý chí vượt qua khó khăn, thử thách. Những đóng góp của đồng chí góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của Đảng, đồng thời là nguồn động viên, giáo dục quý báu đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tiếp tục quan tâm chăm sóc sức khỏe, đời sống của đồng chí Phạm Văn Nhất; đồng thời phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng, niềm tin và trách nhiệm đối với Đảng, quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình đảng viên Phạm Văn Nhất.

Đối với Đảng bộ xã Chấn Thịnh, việc tổ chức trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành là dịp để ôn lại truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là động lực để mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ.

Đảng bộ xã Chấn Thịnh hiện có 39 chi, đảng bộ trực thuộc với 1.148 đảng viên. Năm 2026, Đảng bộ được giao kết nạp 40 đảng viên mới; đến ngày 30/9 đã kết nạp được 42 đảng viên, đạt 105% kế hoạch năm. Công tác xây dựng Đảng gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đảng viên tiếp tục được quan tâm triển khai.

Dịp này, ngoài đồng chí Phạm Văn Nhất được trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, Đảng bộ xã Chấn Thịnh còn có 18 đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng ở các mốc 30, 35, 40, 45, 50, 60 và 65 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của các đảng viên, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của truyền thống cách mạng trong Đảng bộ và cộng đồng dân cư.