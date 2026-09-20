Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thăm, tặng quà thiếu nhi tại Tuyên Quang

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu dự chương trình Trung thu tại Trường Mầm non Trung Môn phân hiệu Kim Phú.

Đón tiếp và cùng đi với đoàn, về phía tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; Đỗ Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu với thầy cô và các em học sinh Trường Mầm non Trung Môn.

Chung vui với các cháu thiếu nhi tại chương trình Trung thu yêu thương Thắp sáng ước mơ của Trường Mầm non Trung Môn, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đồng chí lãnh đạo đã thăm hỏi, động viên, trao quà Trung thu và gửi những lời chúc tốt đẹp tới các cháu thiếu nhi. Những món quà không chỉ mang đến niềm vui cho các em trong ngày hội trăng rằm, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng tivi cho nhà trường.

Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã trao tặng Trường 1 chiếc ti vi 75 inch phục vụ hoạt động dạy học, vui chơi của các cháu.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng máy tính cho các xã.

Đoàn cũng trao tặng 30 bộ máy tính cho 6 xã gồm: Đồng Yên, Tiên Yên, Liên Hiệp, Nhữ Khê, Phú Lương và Trường Sinh; mỗi xã được trao 5 bộ máy tính. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực, góp phần tăng cường cơ sở vật chất, phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại cơ sở.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát bánh kẹo Trung thu cho các em học sinh.

Phát biểu chung vui với các cháu thiếu nhi, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ niềm vui mừng nhận thấy các cháu học sinh đều được chăm lo, phát triển khỏe mạnh, có được cơ sở vật chất tốt phục vụ học tập. Đồng chí nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em, trẻ em là tương lai của đất nước, vì vậy trong những năm vừa qua Đảng, Nhà nước luôn dành những gì tốt đẹp nhất để trẻ em được yêu thương, chăm lo từ gia đình, nhà trường, toàn xã hội. Sự quan tâm chăm lo ngày càng sâu sắc, toàn diện hơn, từ việc học của các cháu, đến chăm lo, rèn luyện, bồi dưỡng, tạo cho các cháu có môi trường học tập, môi trường xã hội tốt đẹp nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc trao bánh kẹo Trung thu cho các em học sinh.

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao bánh kẹo Trung thu cho các em học sinh.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh trao quà cho các em học sinh.

Đồng chí Đỗ Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bánh kẹo Trung thu cho các em học sinh.

Tiết mục văn nghệ của các cháu Trường Mầm non Trung Môn phân hiệu Kim Phú.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu chụp ảnh chung cùng giáo viên và học sinh Trường Mầm non Trung Môn phân hiệu Kim Phú.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục dành sự quan tâm tốt hơn, nhất là môi trường học tập, điều kiện để cho các trường, nơi đào tạo phát triển hơn nữa; các thầy cô giáo tiếp tục dành sự yêu thương toàn diện cho các em, chăm lo cho các em để các em mỗi ngày đến trường là một ngày vui, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Phó Thủ tướng tin tưởng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, địa phương, của mỗi nhà trường và của từng gia đình, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh phát triển, đạt nhiều thành tích hơn nữa, xứng đang với truyền thống của quê hương cách mạng.