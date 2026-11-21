Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh cùng đại biểu và các tầng lớp nhân dân tham dự Lễ khai mạc

Tối 21.11, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được tổ chức trang trọng tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh (TP.HCM). Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự và phát biểu khai mạc Đại hội. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự buổi lễ có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Văn Phương; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường; Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng;

Tham dự buổi lễ còn có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Bá Lực cùng đại diện các đoàn quốc tế.

Sức khỏe của nhân dân là nền tảng sức mạnh dân tộc

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhắc lại lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 80 năm, đồng thời khẳng định lời dạy của Người vẫn còn nguyên giá trị, bởi sức khỏe của nhân dân là nền tảng của sức mạnh dân tộc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Đại hội

Với ý nghĩa sâu sắc ấy, tại TP.HCM, 36 đoàn thể thao cùng hàng nghìn VĐV ưu tú từ mọi miền Tổ quốc đã hội tụ, tham dự ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thể thao không chỉ nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần mà còn rèn luyện ý chí, bồi đắp nhân cách, kết nối con người, gắn kết xã hội, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn của dân tộc.

Đại hội lần này càng có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp cả nước phấn khởi chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11. Một chiến thắng xứng đáng, một cái bắt tay trân trọng sau cuộc đấu, một cử chỉ nâng đỡ đối thủ khi vấp ngã đều góp phần làm nên vẻ đẹp của thể thao và tinh thần cao thượng của con người Việt Nam.

Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc chăm lo thực chất cho thể thao học đường, tập trung đầu tư cho những tài năng đủ sức vươn tầm châu lục và thế giới, Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, từ Đại hội sẽ xuất hiện thêm nhiều tài năng trẻ, những nhà vô địch sẵn sàng khoác áo đội tuyển quốc gia, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Phó Thủ tướng mong muốn các VĐV thi đấu với khát vọng cao nhất, bản lĩnh vững vàng nhất, vượt qua giới hạn bản thân, cống hiến cho người hâm mộ những màn so tài đỉnh cao, trung thực và cao thượng.

Để thể thao tiếp tục phát triển, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương ưu tiên dành nguồn lực, quỹ đất, mở rộng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo điều kiện để mọi người dân được tập luyện.

"Ngành Thể thao cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tuyển chọn, bồi dưỡng những VĐV xuất sắc hướng tới các đấu trường châu lục và thế giới.

Từ khí thế của Đại hội, phong trào rèn luyện thể dục thể thao sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, cường tráng, năng động và phát triển", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong phát biểu

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong khẳng định, sau 20 năm kể từ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ V năm 2006, TP.HCM một lần nữa vinh dự đăng cai ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Cuộc hội ngộ lần này càng có ý nghĩa khi thành phố đã trải qua chặng đường phát triển mạnh mẽ, với dấu mốc 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc mở rộng không gian phát triển trên cơ sở hợp nhất TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạo thêm động lực để thành phố vươn xa trên con đường hội nhập và phát triển.

Đoàn vận động viên tiêu biểu của TP.HCM đưa ngọn lửa thiêng vào Đại hội

Trong tiến trình đó, thể thao là một trong những yếu tố góp phần tạo nên sức sống, sự năng động của thành phố. Cả thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao đều có bước phát triển mạnh mẽ, với nhiều thế hệ VĐV đóng góp những thành tích đáng tự hào trên đấu trường quốc gia và quốc tế.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, thành công của Đại hội không chỉ được thể hiện qua những tấm huy chương, những kỷ lục mới được xác lập mà còn ở tinh thần thể thao cao thượng, sự đoàn kết, giao lưu, học hỏi, chất lượng công tác tổ chức và những tình cảm tốt đẹp đọng lại trong lòng mỗi đại biểu, VĐV và người dân tham dự.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương, Trưởng Ban tổ chức tiếp nhận ngọn lửa truyền thống từ đoàn vận động viên tiêu biểu và thực hiện nghi thức thắp sáng đài đuốc Đại hội

Thắp sáng khát vọng vinh quang

Với chủ đề “Khát vọng Vinh quang”, chương trình khai mạc được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật biểu diễn, bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần thể thao và công nghệ hiện đại.

Việc lựa chọn Công viên Bờ sông Sài Gòn và không gian mặt nước sông Sài Gòn làm địa điểm tổ chức lễ khai mạc là dấu ấn đổi mới trong tư duy tổ chức sự kiện, khai thác hiệu quả cảnh quan đô thị cùng những giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng của thành phố.

Đại diện lực lượng VĐV và đại diện trọng tài tuyên thệ tại Đại hội

Quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ, diễn viên và VĐV tham gia biểu diễn, chương trình nghệ thuật gồm hai chương: “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”, truyền tải thông điệp về sức mạnh đoàn kết, ý chí vượt lên chính mình và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới của thể thao Việt Nam.

Cùng với màn diễu hành biểu dương lực lượng ấn tượng của 36 đoàn thể thao và đoàn trọng tài, nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn là một trong những điểm nhấn đặc biệt của đêm khai mạc.

Các đoàn diễu hành tiến vào lễ đài

Khoảnh khắc VĐV Nguyễn Việt Nam, đại diện đoàn Quảng Ninh – địa phương đăng cai Đại hội lần thứ IX, chuyển giao ngọn đuốc cho các VĐV tiêu biểu của TP.HCM mang ý nghĩa biểu tượng về sự tiếp nối trách nhiệm, niềm tin và khát vọng qua các kỳ Đại hội.

Dẫn đầu đoàn 10 VĐV tiêu biểu của TP.HCM, VĐV đấu kiếm Nguyễn Phước Đến đưa ngọn lửa thiêng tiến vào lễ đài. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, tiếp nhận ngọn đuốc và thực hiện nghi thức thắp lửa Đại hội.

Sự kết hợp giữa nghi thức truyền thống với công nghệ drone, ánh sáng và pháo hoa đã tạo nên khoảnh khắc giàu cảm xúc bên dòng sông Sài Gòn, khắc họa hình ảnh một thành phố năng động, sáng tạo, hiện đại và giàu bản sắc.

Được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, Đại hội Thể thao toàn quốc là dịp đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục thể thao, chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện VĐV của các địa phương, ngành; đồng thời phát hiện, tuyển chọn tài năng, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển quốc gia.

Diễn ra từ ngày 14.11 đến 12.12, Đại hội lần thứ X quy tụ 36 đoàn thể thao đại diện cho 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội, tranh tài ở 48 môn với 973 bộ huy chương.

Các tiết mục nghệ thuật tại Lễ khai mạc

Với khẩu hiệu “Hội tụ – Tranh tài, Tỏa sáng – Vươn cao”, Đại hội không chỉ là cuộc tranh tài đỉnh cao mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong nhân dân, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thể thao nước nhà.

Ngọn lửa Đại hội bừng sáng bên dòng sông Sài Gòn cũng thắp lên khát vọng về một hành trình mới của thể thao Việt Nam. Đó không chỉ là hành trình chinh phục những tấm huy chương mà còn là hành trình nâng cao sức vóc dân tộc, khơi dậy ý chí vươn lên, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh và hùng cường.