Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm việc với các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc

Các đại biểu dự cuộc làm việc tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Dự tại điểm cầu tỉnh Sơn La có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự cuộc làm việc tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 9 tháng năm 2026, kinh tế vùng Trung du và miền núi phía Bắc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 9,43% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng chung của cả nước (9,01%). Với quy mô kinh tế chiếm khoảng 8,5% GDP cả nước, vùng đóng góp khoảng 0,8 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung. Trong cơ cấu kinh tế, công nghiệp và xây dựng chiếm 43,11%; dịch vụ chiếm 35,38%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 14,16%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 7,35%.

Các đại biểu dự cuộc làm việc tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vùng 9 tháng đạt khoảng 120.500 tỷ đồng, bằng 90,8% dự toán; trong đó, thu nội địa đạt 90.800 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 29.700 tỷ đồng. Về giải ngân vốn đầu tư công, đến hết ngày 30/9, các địa phương trong vùng giải ngân trên 44.385 tỷ đồng, bằng 63,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân cả nước (62,9%).

Các đại biểu dự cuộc làm việc tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo tại cuộc làm việc.

Việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được các địa phương quan tâm thực hiện. Hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từng bước gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo tại cuộc làm việc.

Báo cáo tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh Sơn La thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Trong 10 tháng năm 2026, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, một số ngành, lĩnh vực có chuyển biến tích cực. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 4.800 tỷ đồng, bằng 101% dự toán Trung ương giao. Công tác thu hút đầu tư đạt kết quả nổi bật, tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 47 dự án, với tổng vốn đăng ký 94.087 tỷ đồng, gấp 7,5 lần cùng kỳ năm 2025. Đến ngày 26/10, giải ngân vốn đầu tư công đạt 58,9% kế hoạch.

Công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Trong tổng số 41 chỉ tiêu năm 2026 thuộc lĩnh vực này, có 26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, chiếm 63,4%.

Các đại biểu dự cuộc làm việc tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Tuy nhiên, tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2026 của tỉnh Sơn La chỉ đạt 5,59%, thấp hơn kịch bản đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do sản lượng điện sản xuất thấp hơn kế hoạch, trong khi ngành điện chiếm tỷ trọng lớn trong GRDP của tỉnh; khả năng bù đắp tăng trưởng từ các khu vực kinh tế khác còn hạn chế.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, tỉnh Sơn La đang tập trung cơ cấu lại nền kinh tế, từng bước giảm sự phụ thuộc vào các ngành có tính biến động cao; khai thác các động lực tăng trưởng mới, nhất là lĩnh vực dịch vụ, năng lượng tái tạo và công nghiệp chế biến nông sản. Đồng thời, phấn đấu thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV/2026 đạt 13,85%; tổ chức khởi công 20 dự án, với tổng vốn đăng ký khoảng 34.399 tỷ đồng, trong đó có Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên, quy mô vốn đầu tư gần 28.000 tỷ đồng.

Cuộc làm việc được tổ chức trực tuyến đến các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh yêu cầu kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Các địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát kịch bản tăng trưởng quý IV, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp theo phương châm “6 rõ”, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống và động lực mới, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.