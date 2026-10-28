Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm việc với các địa phương vùng trung du và miền núi phía Bắc

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Các đồng chí: Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc gồm 9 địa phương: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Nhìn chung, kinh tế - xã hội của vùng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận: tăng trưởng GRDP, xuất nhập khẩu, thu hút FDI, tiến độ thu NSNN và giải ngân vốn đầu tư công đều cao hơn bình quân cả nước. Nguồn lực đầu tư được ưu tiên cho hạ tầng giao thông kết nối nội vùng, liên vùng và trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị; an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Liên kết vùng bước đầu tạo chuyển biến trong phối hợp hoạch định chính sách, thu hút đầu tư và đề xuất các dự án liên vùng.

Trong 9 tháng năm 2026, GRDP vùng Trung du và miền núi phía Bắc tăng 9,43% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng chung của cả nước (9,01%); với quy mô khoảng 8,5% GDP cả nước, vùng đóng góp khoảng 0,8 điểm % vào tăng trưởng chung. Đà tăng trưởng được cải thiện trong quý III: 7/9 địa phương có tốc độ tăng quý III cao hơn bình quân 9 tháng, nổi bật là Thái Nguyên (13,96%), Điện Biên (11,67%) và Lào Cai (10,58%). Qua đánh giá 9 tháng, mục tiêu tăng trưởng “02 con số” năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 của vùng là rất thách thức. Tại Nghị quyết số 312/NQ-CP ngày 05/10/2026, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiên định mục tiêu tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, đồng thời giao mức tăng trưởng quý IV cụ thể cho từng địa phương.

Tỉnh Điện Biên đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng, phát huy các tiềm năng, lợi thế và đạt được những kết quả tích cực. GRDP 9 tháng ước đạt 23.721 tỷ đồng, tăng 9,81% so với cùng kỳ, xếp thứ 13/34 tỉnh, thành phố. Riêng quý III tăng trưởng 11,67%, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục phát triển; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Đến ngày 23/10/2026, thu ngân sách nhà nước đạt 1.885 tỷ đồng, bằng 123,61% dự toán Quốc hội giao (1.525 tỷ đồng); chi ngân sách nhà nước đạt 16.064 tỷ đồng, trong đó, chi thường xuyên là 10.557 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển là 5.507 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành, bàn giao 9 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đưa vào hoạt động dịp khai giảng năm học mới. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới được giữ vững; hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục được tăng cường.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương phát biểu tại hội nghị.

Tỉnh Điện Biên đề nghị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, ưu tiên đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng số, hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin cho các địa phương khó khăn, vùng biên giới. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới, nhất là thiết bị bay không người lái; nghiên cứu, tham mưu cơ chế đặc thù khuyến khích doanh nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo tại địa bàn khó khăn và chính sách thu hút, đãi ngộ nhân lực chất lượng cao…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các địa phương quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Đảng, trong đó có các nghị quyết về phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục, văn hóa, xã hội; đồng thời cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa bàn và xu thế phát triển chung. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh phải kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Đây là thách thức rất lớn, nhưng cũng là mệnh lệnh chính trị, vì vậy dù khó khăn nhưng các địa phương phải quyết tâm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành mục tiêu đề ra. Tiếp tục rà soát kịch bản tăng trưởng cụ thể theo từng tuần, từng tháng, từng lĩnh vực, từng địa bàn, từng dự án.

Thực hiện phương châm “6 rõ” đối với từng ngành, từng lĩnh vực, trong đó cấp xã phải xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết hơn; lượng hóa được giá trị tăng thêm và trách nhiệm thực hiện. Cùng với thúc đẩy tăng trưởng, cần kiểm soát rất tốt lạm phát. Xử lý, tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài. Đồng thời, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong quý IV. Các địa phương cần khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục nghiên cứu, phối hợp tháo gỡ theo thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền cần tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, giải quyết, tạo điều kiện để các địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng chung của vùng và cả nước.