Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Trường THPT Nam Đàn 1. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Đặng Văn Dũng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành; các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cựu học sinh nhà trường.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Trường THPT Nam Đàn 1. Ảnh: Phạm Bằng

65 năm vun đắp truyền thống hiếu học xứ Nghệ

Được thành lập cách đây 65 năm, trong bối cảnh miền Bắc đang đẩy mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời chi viện cho chiến trường miền Nam, Trường cấp 3 Nam Đàn, nay là Trường THPT Nam Đàn 1, những ngày đầu chỉ có 3 lớp học với 145 học sinh.

Trải qua 65 năm, từ mái trường này, hàng vạn học sinh đã trưởng thành, tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc, đóng góp trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều cựu học sinh đã trở thành những cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhà khoa học, tướng lĩnh lực lượng vũ trang, doanh nhân thành đạt và những công dân có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước.

Thầy giáo Trần Nghĩa Công - Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 1 trình bày diễn văn ôn lại truyền thống hình thành và phát triển nhà trường. Ảnh: Phạm Bằng

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, thầy giáo Trần Nghĩa Công - Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 1 đã ôn lại chặng đường 65 năm xây dựng, phát triển với nhiều dấu mốc đáng tự hào của nhà trường.

Trong những năm gần đây, Trường THPT Nam Đàn 1 tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng giáo dục. Hiện nay, nhà trường có 40 lớp học với hơn 1.900 học sinh.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT duy trì 100% trong nhiều năm liên tiếp. Công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi đạt nhiều kết quả tích cực. Riêng năm học 2026 - 2027, nhà trường vươn lên xếp thứ 3 toàn tỉnh về thành tích học sinh giỏi.

Một dấu ấn đáng ghi nhận trong 5 năm qua là nhà trường đã phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp 156 học sinh ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần giáo dục lý tưởng, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Các em học sinh Trường THPT Nam Đàn 1 dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Với những nỗ lực bền bỉ, Trường THPT Nam Đàn 1 đã được Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có 2 Huân chương Lao động hạng Ba, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì. Đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập, nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tiếp tục phát huy truyền thống, đưa nhà trường phát triển lên tầm cao mới

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, 65 năm qua, Trường THPT Nam Đàn 1 đã vượt qua biết bao khó khăn, không ngừng xây dựng và trưởng thành, khẳng định vị thế của một ngôi trường có bề dày truyền thống trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhiệt liệt biểu dương, trân trọng ghi nhận và chúc mừng những thành tích đáng tự hào của Trường THPT Nam Đàn 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Thủ tướng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo đã tận tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người; ghi nhận sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, những đóng góp của các thế hệ cựu học sinh và tinh thần hiếu học, ý chí vươn lên của các em học sinh hôm nay.

Trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, khi chất lượng nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng giữ vai trò quan trọng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo có ý nghĩa đặc biệt trong phát triển con người toàn diện, bồi dưỡng nhân tài, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà trường. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà trường. Ảnh: Phạm Bằng

Từ đó, Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống 65 năm xây dựng và trưởng thành; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đổi mới tư duy, phương pháp dạy học và quản trị nhà trường; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển tư duy độc lập, năng lực sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ của học sinh trong thời đại số.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trao tặng quà cho các thế hệ lãnh đạo nhà trường. Ảnh: Phạm Bằng

Mục tiêu đặt ra là xây dựng Trường THPT Nam Đàn 1 trở thành ngôi trường tiêu biểu về chất lượng giáo dục, tiên phong trong đổi mới, giàu bản sắc văn hóa quê hương; nơi mỗi học sinh được phát triển năng lực, bồi dưỡng nhân cách và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên.

Đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, Phó Thủ tướng mong muốn mỗi thầy, cô giáo tiếp tục giữ trọn tình yêu nghề, không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo, hết lòng vì học sinh. Mỗi nhà giáo cần thực sự là tấm gương sáng về nhân cách, lòng nhân ái, trách nhiệm và tinh thần cống hiến, góp phần khơi dậy niềm tin, nâng đỡ ước mơ và tiếp thêm nghị lực cho học trò.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các thế hệ lãnh đạo nhà trường. Ảnh: Phạm Bằng

Gửi gắm tới các em học sinh, Phó Thủ tướng nhấn mạnh niềm tự hào khi được học tập trên quê hương Bác Hồ kính yêu. Các em cần trân trọng từng ngày đến trường, chăm chỉ học tập, rèn luyện nhân cách, bồi đắp tri thức và ý chí; sống có lý tưởng, tình yêu thương, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm, không ngừng nỗ lực để lập thân, lập nghiệp, đóng góp cho gia đình, quê hương và đất nước.

Đối với cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục quan tâm chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực, chăm lo tốt hơn điều kiện dạy và học, tạo môi trường thuận lợi để giáo dục tỉnh nhà phát triển.

Tập đoàn DOJI tặng quà cho Trường THPT Nam Đàn 1. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở mới của Trường THPT Nam Đàn 1, bảo đảm tiến độ, chất lượng, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trong năm học mới, đáp ứng nguyện vọng của các thế hệ thầy cô, học sinh và nhân dân địa phương.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập và hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các thế hệ nhà giáo; chúc các cựu học sinh luôn thành công, giữ trọn nghĩa tình với thầy cô, bạn bè và mái trường; chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, nuôi dưỡng những ước mơ đẹp, vững bước vào tương lai.