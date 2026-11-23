Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Chương trình nghệ thuật “Lào Cai - Sắc màu hội tụ”. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chương trình có chủ đề “Lào Cai - Sắc màu hội tụ” với ba chương, gồm: Tinh hoa văn hóa, sắc màu di sản và khát vọng Việt Nam; nhằm tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, con người và sức sống của các dân tộc trên vùng đất Lào Cai; góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị di sản trong đời sống hôm nay.

Thông qua âm nhạc, múa và các hình thức biểu diễn dân gian đương đại, chương trình đã lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đại đoàn kết, hướng tới khát vọng phát triển của Lào Cai.

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Qua đó, gửi gắm thông điệp về trách nhiệm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời khơi dậy niềm tin, ý chí vươn lên trong mỗi người dân. Những giá trị văn hóa được trao truyền qua các thế hệ sẽ tiếp tục trở thành nền tảng để Lào Cai tiếp tục đi lên, xây dựng quê hương phát triển, giàu bản sắc, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình “Lào Cai - Sắc màu hội tụ”. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Trước đó, trên các tuyến đường khu vực trung tâm hành chính tỉnh Lào Cai, hướng về Quảng trường 19/8 đã diễn ra hoạt động diễu diễn đường phố với sự tham gia của hơn 400 nghệ nhân, diễn viên và học sinh đại diện cho 8 dân tộc gồm: Kinh, Cao Lan, H’Mông, Thái, Pa Dí, Tày, Khơ Mú và Dao.

Chương trình nghệ thuật nhằm tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, con người và sức sống của các dân tộc trên vùng đất Lào Cai. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Mỗi cộng đồng dân tộc mang đến những sắc màu riêng, tạo nên bức tranh văn hóa phong phú, phản ánh quá trình sinh sống, lao động, sáng tạo và gìn giữ bản sắc qua nhiều thế hệ. Nổi bật trong các màn trình diễn là sắc màu rực rỡ của trang phục truyền thống, những điệu múa dân gian, tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng trống cùng các làn điệu dân ca đặc trưng tạo nên sức hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Hoạt động diễu diễn đường phố thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. (Ảnh: CÔNG HẢI)