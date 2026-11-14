Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Đặng Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn đại biểu về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn đại biểu nguyện tiếp tục học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Đoàn đại biểu nguyện tiếp tục học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách cao đẹp của Người trong giai đoạn phát triển mới. Ảnh: Phạm Bằng