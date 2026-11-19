Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Về phía tỉnh Ninh Bình, dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu quán triệt, thống nhất nội dung buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết: Đoàn công tác sẽ cùng tỉnh rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ đã thống nhất, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và bàn các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới.

Ghi nhận đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Ninh Bình thuộc nhóm cao so với cả nước, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, kết quả này thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị tỉnh Ninh Bình, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trước những thách thức đối với mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước trong quý IV, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi gắm niềm tin vào các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao như Ninh Bình, kỳ vọng các địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đóng góp vào kết quả chung của cả nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị lãnh đạo tỉnh và đại diện các bộ, ngành tập trung trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ đã thống nhất tại buổi làm việc trước, làm rõ những nội dung cần phối hợp giải quyết. Trên cơ sở đó, Đoàn công tác và tỉnh thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung triển khai trong những tháng cuối năm, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất có thể và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo về kết quả phát triển kinh tế-xã hội.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã báo cáo kết quả phát triển kinh tế-xã hội, trong đó nêu rõ: Qua thực tiễn vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản duy trì hoạt động ổn định, thông suốt; công tác quản lý nhà nước không bị gián đoạn, các hoạt động phục vụ Nhân dân và sản xuất, kinh doanh được bảo đảm. Trong năm 2026, tỉnh đã tiếp nhận, điều động, biệt phái 452 công chức, viên chức, ưu tiên tăng cường cho cấp xã ở các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính và công nghệ thông tin. Toàn tỉnh có 2.026 thủ tục hành chính, trong đó, 1.415 thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 98,93%. Tỉnh đã hoàn thành đúng tiến độ 150/158 nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Về phát triển kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2026 ước tăng 11,43% so với năm 2025, đạt mục tiêu Chính phủ giao. Quy mô kinh tế theo giá hiện hành ước đạt 405,4 nghìn tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người ước đạt 104,7 triệu đồng. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp cả năm ước tăng 26,5%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 35,1 tỷ USD, tăng 33,26%; giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 210 triệu đồng, vượt 2,4% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 322,8 nghìn tỷ đồng, tăng 20,9% so với năm 2025; toàn tỉnh ước đón 23,82 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 3,34 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt 24.848 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2026 ước đạt 80.260,8 tỷ đồng, bằng 114,6% dự toán Trung ương giao và 100% dự toán HĐND tỉnh giao. Riêng thu tiền sử dụng đất ước đạt 34.200 tỷ đồng, bằng 106,2% dự toán Trung ương giao và 80,7% dự toán HĐND tỉnh giao.

Về đầu tư công, UBND tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho từng chủ đầu tư, từng địa phương, tăng cường kiểm tra hiện trường và chấm điểm tiến độ giải ngân hằng tháng, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Đối với việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 389/TB-VPCP ngày 21/7/2026 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 5304/UBND-VP ngày 28/7/2026, xác định cơ quan chủ trì và trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đối với từng nhiệm vụ.

Tỉnh tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư ba dự án lưới điện truyền tải thuộc thẩm quyền, giải quyết các nội dung về hợp đồng thuê đất và giải phóng mặt bằng Dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Nam Định I, hoàn thiện hồ sơ từng dự án liên quan đến Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC). Tỉnh đặt thời hạn hoàn thiện hồ sơ giải thể Trường Đại học Hà Hoa Tiên trước ngày 31/12/2026. Đối với Quy hoạch chung Khu kinh tế Ninh Cơ đến năm 2050, tỉnh đã tiếp thu ý kiến Hội đồng thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ và báo cáo Bộ Xây dựng.

Năm 2027, Ninh Bình đề ra mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GRDP 10,5%, giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công Thủ tướng Chính phủ giao và đạt tỷ lệ đô thị hóa 45%. Tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối vùng, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, nguồn vốn và cấp điện cho doanh nghiệp. Tỉnh cũng triển khai lập Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình và Đề án đề nghị công nhận Ninh Bình đạt tiêu chí đô thị loại I, gắn với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh đã phân tích làm rõ những kiến nghị về nội dung còn vướng mắc khi triển khai Thông báo số 389/TB-VPCP. Về hạ tầng, tỉnh kiến nghị nghiên cứu bổ sung tuyến cao tốc Ninh Bình - Sơn La vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình và điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng biển Ninh Bình, trong đó, xem xét bổ sung bến cảng tại khu bến Cửa Đáy.

Tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng sớm hoàn tất thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế Ninh Cơ đến năm 2050. Sau khi quy hoạch được phê duyệt, tỉnh kiến nghị cho phép lập đề án mở rộng khu kinh tế gắn với cảng biển nước sâu, với quy mô nghiên cứu khoảng 16.000 ha mặt biển.

UBND tỉnh cũng đề nghị các bộ, ngành phối hợp bàn giao, cung cấp hồ sơ nhà, đất chuyển về địa phương và đề nghị Bộ Tài chính tham mưu bổ sung cơ chế đặc thù để đẩy nhanh việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.

Đại diện các bộ, ngành Trung ương đã ghi nhận kết quả tăng trưởng của Ninh Bình, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp, thương mại và xuất khẩu; kết quả chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước được đánh giá cao.

Đồng chí Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Đức Chi , Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Đinh Thị Kiều My, Phó Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 2 phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Công Thương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Lưu Quang Thìn, Phó Vụ trưởng, Bộ Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Hồng Phương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn EVN phát biểu tại buổi làm việc.

Trao đổi về các nội dung kiến nghị và những khó khăn, vướng mắc của tỉnh Ninh Bình, các đại biểu đã thảo luận về nhiều nội dung giải pháp để Ninh Bình tiếp tục đạt các mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Trong đó, thảo luận về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án điện để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, nghiên cứu phương án kết nối các tuyến cao tốc với các khu, điểm du lịch và khu, cụm công nghiệp để phát huy hiệu quả đầu tư; công tác quy hoạch cảng hàng không quốc tế, cảng biển nước sâu, phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ và các điều kiện để Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Đồng thời, thảo luận về các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, rà soát khả năng cân đối vốn, nhất là phần vốn dự kiến bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Tỉnh cần đẩy nhanh xử lý các dự án chậm tiến độ, việc tiếp nhận các cơ sở giáo dục do các bộ chuyển giao về địa phương quản lý, đưa tài sản công dôi dư sau sắp xếp vào khai thác và quan tâm bố trí kinh phí cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của đại diện các bộ, ngành Trung ương và làm rõ những khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cả năm 2026 ước đạt dự toán HĐND tỉnh giao và vượt dự toán Trung ương giao. Riêng tiến độ thu tiền sử dụng đất còn chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cân đối vốn đầu tư công của địa phương. Tỉnh đang rà soát các dự án, đẩy nhanh công tác đấu giá quyền sử dụng đất và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Về giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết tỉnh tiếp tục đôn đốc tiến độ từng dự án, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương được giao. Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương, tỉnh rà soát khả năng cân đối theo tiến độ thu, đồng thời điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng thực hiện và giải ngân tốt. Đồng chí đề nghị Bộ Tài chính phối hợp rà soát, hướng dẫn việc xác định tiêu chí cân đối ngân sách trong quá trình xây dựng Đề án đưa Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Đối với các dự án tồn đọng, chậm tiến độ và nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, tỉnh tập trung xử lý các trường hợp thuộc thẩm quyền, đồng thời đề nghị các bộ, ngành phối hợp tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, quy hoạch và thủ tục bàn giao. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc sớm đưa các dự án và cơ sở nhà, đất đủ điều kiện vào khai thác, sử dụng sẽ góp phần bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình trong năm đầu vận hành không gian phát triển mới sau hợp nhất. Năm 2026, Ninh Bình dự kiến hoàn thành 38/39 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. GRDP ước tăng 11,43%, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước, vượt mục tiêu Chính phủ giao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó công nghiệp và xây dựng chiếm 48,62%; dịch vụ chiếm 33,56%. Cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực; bộ máy chính quyền địa phương hai cấp từng bước vận hành ổn định, thông suốt. Việc đưa cơ sở Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức vào hoạt động cũng là kết quả đáng ghi nhận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, đòi hỏi tỉnh Ninh Bình phải có quyết tâm chính trị cao hơn, giải pháp cụ thể hơn và hành động quyết liệt hơn trong 2 tháng cuối năm 2026.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Phó Thủ tướng nêu rõ, tỉnh cần quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo đảm tăng trưởng cả năm đạt và vượt mục tiêu đề ra. Rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; xác định rõ các dự án có khả năng hoàn thành, đưa vào vận hành và các doanh nghiệp có khả năng mở rộng sản xuất trong quý IV để tập trung tháo gỡ và thúc đẩy đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra của tỉnh.

Tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, gắn với lợi thế riêng có của Ninh Bình, trong đó tập trung: Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Quy hoạch tỉnh Ninh Bình đã được điều chỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức lập Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; triển khai lập quy hoạch phân khu các vùng đô thị (trong đó có nghiên cứu phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) tại khu vực ga đường sắt tốc độ cao), quy hoạch phân khu khu vực Phủ Dầy và các khu vực phát triển trọng điểm khác.

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trên cơ sở đó, tỉnh cần xác định các cực tăng trưởng chủ yếu gồm: Khu kinh tế Ninh Cơ và kinh tế biển; khu vực Hoa Lư - Tràng An với kinh tế di sản, du lịch, văn hóa, dịch vụ chất lượng cao; khu vực Nam Định với công nghiệp, đô thị, giáo dục, y tế, dịch vụ; khu vực Phủ Lý - Nam Cao với công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, logistics và dịch vụ vùng; các khu công nghiệp, cụm công nghiệp gắn với đô thị và hệ thống giao thông chiến lược. Tỉnh tập trung xây dựng Chương trình phát triển đô thị, Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 gắn với lập Đề án đề nghị công nhận Ninh Bình đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2027.

Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; ưu tiên hạ tầng giao thông, liên kết vùng và hạ tầng phục vụ khai thác không gian phát triển mới, phát huy vai trò động lực của đô thị. Ưu tiên nguồn lực cho các công trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa liên kết vùng, tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, gồm: Dự án xây dựng tuyến đường Trục dọc TD07 và cầu vượt sông Hồng kết nối tỉnh Hưng Yên; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nam - Nam Định (CT.11), giai đoạn 1; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành thực hiện Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo đảm nguồn vật liệu san lấp cho các dự án trọng điểm. Tập trung thu hút đầu tư cảng biển nước sâu tại Khu kinh tế Ninh Cơ và quy hoạch cảng hàng không quốc tế Ninh Bình.

Lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực theo Nghị quyết số 57-NQ/TW; phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông phủ sóng 5G toàn tỉnh. Phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW, hình thành các doanh nghiệp tiên phong trong các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh (dệt may, công nghiệp chế tạo thép, dược phẩm,…).

Tỉnh cần tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao. Gắn giải ngân với hoàn thành khối lượng; lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng. Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Ninh Bình xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, tài sản công dôi dư và đẩy mạnh quản lý đất đai. Tập trung cao độ số hóa, làm sạch dữ liệu đất đai, đồng bộ với hệ thống dữ liệu quốc gia. Đồng thời, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách hành chính. Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, khắc phục điểm nghẽn kết nối, chia sẻ dữ liệu; tập trung hỗ trợ các địa bàn có tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến thấp; kiểm soát chặt chẽ chỉ số giá cả và lạm phát.

Song song với đó, tỉnh cần tập trung hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân trong năm 2026 gắn với Sổ sức khỏe điện tử, nhất là tại các xã, phường đạt tỷ lệ thấp. Tổ chức tốt Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; theo dõi sát quan hệ lao động, tiền lương, tiền thưởng cuối năm tại các khu công nghiệp. Đẩy nhanh phân bổ, giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia, không làm gián đoạn chính sách hỗ trợ người dân.

Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và chủ động phòng, chống thiên tai. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp và kỷ luật, kỷ cương hành chính. Triển khai đánh giá, chấm điểm KPI đối với các sở, ngành, địa phương gắn với đánh giá, sử dụng cán bộ; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã, nhất là về đất đai, xây dựng, tài chính, chuyển đổi số; kiên quyết xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; tăng cường kỷ luật phát ngôn.

Đối với những kiến nghị của tỉnh Ninh Bình, đồng chí đề nghị các bộ, ngành trung ương tổng hợp xem xét hướng dẫn tỉnh thực hiện và báo cáo Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền với tinh thần nhất quán là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tỉnh phát triển. Đồng chí tin rằng với sự đoàn kết, nỗ lực cao Ninh Bình sẽ tiếp tục hoàn thành ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và đóng góp xứng đáng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tiếp thu tại buổi làm việc.

Phát biểu tiếp thu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã trao đổi, chỉ đạo, hướng dẫn tỉnh tháo gỡ khó khăn trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và định hướng phát triển trong những năm tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các bộ, ngành. Ngay sau buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện, phân công rõ cơ quan chịu trách nhiệm, tiến độ và kết quả phải hoàn thành đối với từng nhiệm vụ. Trong thời gian còn lại của năm 2026, tỉnh tập trung khắc phục những khâu còn chậm, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, đồng thời chuẩn bị kế hoạch năm 2027 để các địa phương chủ động triển khai.

Về hạ tầng và quy hoạch, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, ưu tiên đầu tư hạ tầng kết nối 3 đô thị Hoa Lư, Nam Định và Phủ Lý để phát huy không gian phát triển sau hợp nhất. Tỉnh chủ động bố trí nguồn lực đầu tư các nút giao quan trọng, đẩy nhanh tiến độ tuyến kết nối Hoa Lư - Nam Định. Đối với các nội dung quy hoạch cần sự phối hợp của Trung ương, tỉnh sẽ tiếp tục làm việc với các bộ, ngành để hoàn thiện hồ sơ và tháo gỡ vướng mắc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, nhất là ở cấp xã. Tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ như khám sức khỏe toàn dân, cập nhật dữ liệu đất đai và triển khai sổ sức khỏe điện tử.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn khẳng định: Với tinh thần chủ động tỉnh sẽ quyết liệt giải quyết các phần việc thuộc thẩm quyền và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp của các bộ, ngành Trung ương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.