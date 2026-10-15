Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm việc với thành phố Quảng Ninh

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: QUANG THỌ)

Báo cáo với Phó Thủ tướng và Đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng khẳng định, kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm của thành phố tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 9 tháng ước đạt 12,54%, dẫn đầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng khách du lịch ước đạt hơn 18,8 triệu lượt, tăng 9,9% cùng kỳ; tổng thu du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng, tăng 27,4% cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 78.453 tỷ đồng, bằng 106% dự toán Trung ương giao, 109,29% kịch bản 9 tháng, tăng 51,78% so với cùng kỳ; thành phố đã vượt dự toán thu cả năm được giao.

Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30/9 đạt 16.808 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ. Trong đó, vốn kế hoạch năm 2026 giải ngân 15.200 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh. An sinh xã hội được bảo đảm, các lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo, y tế, lao động, việc làm tiếp tục được quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác. (Ảnh: QUANG THỌ)

Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản thông suốt, bảo đảm giải quyết công việc liên tục. Thành phố đã ban hành 64 quyết định phân cấp, ủy quyền; 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 98,7%.

Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường được tăng cường; hoàn thành các quy hoạch chiến lược; các nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai quyết liệt.Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, mở rộng theo hướng đi vào hiệu quả thực chất. Thành phố đã chủ động chuẩn bị các điều kiện bảo đảm hoạt động thông suốt khi Quảng Ninh trở thành thành phố, tập trung triển khai nhiệm vụ năm 2026 với khí thế mới theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và chương trình công tác đã đề ra.

Từ nay đến hết năm 2026, Quảng Ninh tập trung triển khai phong trào thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá”, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất 32 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội Chính phủ giao; đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hơn 13%, tổng thu ngân sách nhà nước hơn 100.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm việc với thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: QUANG THỌ)

Tại buổi làm việc, thành phố kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm tháo gỡ một số vấn đề trọng tâm, trong đó có việc bổ sung 15 dự án nguồn điện với tổng công suất 14.925MW vào Quy hoạch điện VIII; đẩy nhanh thủ tục thành lập Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái-Đông Hưng; nghiên cứu cơ chế thí điểm đón khách du lịch Trung Quốc sử dụng giấy thông hành được lưu trú qua đêm.

Về định hướng dài hạn, thành phố đề nghị Trung ương xem xét cơ chế đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái kết nối Đông Hưng (Trung Quốc); bổ sung tuyến cao tốc kết nối Hải Phòng-Hạ Long với Vành đai 5; nâng cảng biển Quảng Ninh lên cảng biển đặc biệt, phát triển khu vực Con Ong-Hòn Nét thành cảng trung chuyển quốc tế phía bắc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Quảng Ninh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2026, nhất là duy trì tốc độ tăng trưởng cao, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. (Ảnh: QUANG THỌ)

Phó Thủ tướng đề nghị thành phố tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tập trung tháo gỡ những khó khăn, “điểm nghẽn”, triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026. Trong đó, cần đánh giá các nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhận diện đầy đủ, xác định rõ động lực và dư địa tăng trưởng mới để xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, khả thi.

Tập trung khơi thông nguồn lực hiện có, phát huy tinh thần tự lực, tự cường tháo gỡ các điểm nghẽn, tái cấu trúc không gian phát triển, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng đô thị, dịch vụ, thúc đẩy các ngành kinh tế như du lịch, dịch vụ, công nghiệp, logistics, kinh tế biển, kinh tế biên mậu.

Phó Thủ tướng đề nghị thành phố tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo ra động lực tăng trưởng mới theo chiều sâu dựa vào khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển mạnh mẽ hơn nữa kinh tế tư nhân, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông, chia sẻ dữ liệu công-tư; chủ động hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch thành phố, phát triển đô thị, nhà ở và bảo vệ môi trường; đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân gắn với khu, cụm công nghiệp.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Ninh tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và kỷ luật, kỷ cương hành chính; hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số, bảo đảm kết nối thông suốt các cấp chính quyền từ Trung ương đến cấp xã; triển khai đánh giá chấm điểm KPI đối với các sở, ngành, địa phương gắn với đánh giá, sử dụng cán bộ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã; thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bên cạnh đó, chăm lo phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, tập trung hoàn thành khám sức khỏe miễn phí toàn dân; bảo đảm sách giáo khoa, y tế học đường; bảo đảm đầy đủ trang thiết bị khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập; chú trọng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng, chống thiên tai, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại ngay tại cơ sở.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của thành phố, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát, phối hợp giải quyết theo thẩm quyền; những nội dung vượt thẩm quyền tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, tạo điều kiện để Quảng Ninh phát huy tiềm năng, lợi thế, tiếp tục giữ vai trò cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía bắc.