Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của thành phố ước tăng 12,08%, đứng thứ ba cả nước, thuộc nhóm 3 địa phương có tốc độ tăng trưởng từ 12% trở lên.

Quy mô kinh tế ước đạt 612.000 tỷ đồng, chiếm 5,8% quy mô kinh tế cả nước, đứng thứ ba toàn quốc.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt 181.000 tỷ đồng, bằng 92,9% dự toán giao, tăng 10,12% so với cùng kỳ.

Giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 31/10/2026 đạt 33.877 tỷ đồng, đạt 91,76% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong 10 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút trên địa bàn đạt 3,8 tỷ USD, tăng 69% so với cùng kỳ và đạt 96,4% kế hoạch năm.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Thành phố cũng kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm 5 nội dung.

Trong đó có hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tạo điều kiện để thành phố chủ động khai thác các nguồn lực phát triển.

Cùng với đó là sớm điều chỉnh quy hoạch, hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng cảng biển, các công trình giao thông kết nối liên vùng; tháo gỡ vướng mắc trong phát triển các dự án nguồn điện, nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy điện hiện hữu, bảo đảm an ninh năng lượng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, những kết quả Hải Phòng đạt được rất đáng ghi nhận, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các chỉ số tăng trưởng của thành phố không chỉ ở mức cao mà còn cho thấy tính ổn định và bền vững; là kinh nghiệm đáng để các địa phương khác nghiên cứu, tham khảo.

Những con số nêu trên khẳng định vị trí của Hải Phòng là trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics hàng đầu, đồng thời cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh của thành phố.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nền tảng cho những năm tiếp theo.

Hiện nay, cả nước đang tập trung cao độ để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026; để đạt mức tăng trưởng cả năm 10%, tăng trưởng quý IV phải đạt khoảng 12,5%.

Đây là mục tiêu rất cao, trong khi bên cạnh những địa phương tăng trưởng tốt, vẫn còn một số địa phương có tốc độ tăng trưởng khiêm tốn, chưa đạt kế hoạch đề ra.

Chính vì vậy, Chính phủ mong muốn những địa phương có điều kiện, tiềm năng và khả năng tăng trưởng cao như Hải Phòng tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đạt kết quả cao nhất có thể, đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng chung của cả nước.

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đã đề ra, thành phố Hải Phòng cần tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; các nghị quyết của Chính phủ.

Trong đó người đứng đầu phải đề cao trách nhiệm cá nhân, tận dụng tối đa cơ hội, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026, tạo đà bứt phá cho năm tiếp theo.

Cần quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm, kịp thời có biện pháp hiệu quả đối với những chỉ tiêu thực hiện thấp hơn kế hoạch.

Đối với những chỉ tiêu đã đạt hoặc vượt kế hoạch nhưng còn dư địa cần tiếp tục thực hiện để đạt kết quả cao hơn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng lưu ý thành phố Hải Phòng phấn đấu hoàn thành 100% mục tiêu, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; kiểm soát CPI bình quân cả năm, không để tăng giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân.

Hải Phòng phải phát huy vai trò trung tâm logistics và gắn kết các không gian phát triển; chuyển từ điểm trung chuyển hàng hóa thành trung tâm tạo lập và phân phối giá trị trong chuỗi cung ứng khu vực; đẩy mạnh liên kết với Hà Nội, Quảng Ninh và các địa phương trên các hành lang kinh tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cũng làm rõ, cho ý kiến chỉ đạo các bộ, ngành và thành phố Hải Phòng đối với các kiến nghị của Hải Phòng, với tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thành phố tiếp tục phát triển.