Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm việc tại Bắc Ninh về thực hiện các giải pháp thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số

Quang cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, 9 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội thành phố Bắc Ninh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 11,8%, xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố; riêng quý III tăng 13,8%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 20,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 88.800 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 70.000 tỷ đồng, bằng 97,4% dự toán, tăng 23,5%.

Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc với tổng vốn đầu tư quy đổi hơn 22 tỷ USD, trong đó vốn FDI đạt 4,1 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước. Đáng chú ý, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 15.600 tỷ đồng, bằng 97,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, xếp thứ nhất trong 34 tỉnh, thành phố.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính có ý kiến tại buổi làm việc.

Những kết quả trên tạo nền tảng quan trọng để Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, song nhiệm vụ những tháng cuối năm vẫn đặt ra áp lực lớn. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 12,5% trở lên, tốc độ tăng trưởng quý IV phải đạt khoảng 14,57%.

Thành phố đang tập trung thúc đẩy các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đưa dây chuyền mới vào vận hành; tháo gỡ khó khăn về nguồn điện, lao động, nguyên liệu và vận chuyển hàng hóa. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tuyến đường kết nối sân bay với Thủ đô Hà Nội và các dự án hạ tầng, đô thị, khu công nghiệp.

Tại buổi làm việc, thành phố kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu cơ chế ưu đãi phù hợp nhằm giữ chân nhà đầu tư lớn, phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp trong nước.

Địa phương cũng đề xuất nghiên cứu thành lập khu kinh tế đặc biệt tại khu vực Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành, lấy Cảng hàng không quốc tế Gia Bình làm hạt nhân; quan tâm bổ sung nguồn điện để đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp điện tử, bán dẫn và công nghệ cao.

Đại diện các bộ, ngành Trung ương đánh giá cao những kết quả Bắc Ninh đạt được và phân tích các vấn đề cần giải quyết để bảo đảm tăng trưởng, không chỉ cao về tốc độ mà còn bền vững về chất lượng. Trong đó, công tác quy hoạch cần được đẩy nhanh, tạo cơ sở triển khai đồng bộ các dự án giao thông kết nối liên vùng và các công trình trọng điểm. Việc phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho thuê, cần gắn với nhu cầu thực tế của người lao động tại các khu công nghiệp.

Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu chủ động cân đối, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực; cải thiện điều kiện làm việc, tiền lương và chính sách giữ chân người lao động. Thành phố cần tiếp tục cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng có ý kiến.

Đáng chú ý, cơ cấu tăng trưởng của Bắc Ninh vẫn bộc lộ một số hạn chế. Động lực phát triển chủ yếu đến từ công nghiệp, trong đó khu vực FDI giữ vai trò lớn; nguồn thu ngân sách còn phụ thuộc đáng kể vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Trong khi đó, nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực sản xuất trong nước, tăng tỷ lệ nội địa hóa và cải thiện hiệu quả xuất khẩu. Đối với đề xuất thành lập khu kinh tế đặc biệt, các bộ, ngành đề nghị địa phương bám sát tiêu chí, xây dựng đề án có cơ sở thực tiễn và phù hợp quy định hiện hành.

Trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn đề nghị Bộ Tài chính quan tâm hỗ trợ địa phương trong quá trình nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển khu kinh tế đặc biệt. Thành phố xác định sẽ từng bước đa dạng hóa động lực tăng trưởng, phát triển thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục và các dịch vụ chất lượng cao phục vụ đội ngũ chuyên gia, công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố cũng phản ánh những khó khăn trong triển khai đầu tư công, nhất là nguồn đất san lấp, vật liệu xây dựng và cơ chế thực hiện các dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đề nghị các bộ, ngành hướng dẫn, tháo gỡ.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nêu một số khó khăn phát sinh từ thực tế.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thành phố Bắc Ninh đạt được, nhất là trong thu hút đầu tư và duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số. Trong bối cảnh việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao của cả nước còn nhiều thách thức, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, nỗ lực cao nhất trong quý IV, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý tăng trưởng phải đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững. Bắc Ninh cần từng bước khắc phục tình trạng phụ thuộc lớn vào khu vực FDI và cơ cấu kinh tế tập trung quá nhiều vào công nghiệp - xây dựng; chú trọng phát triển các động lực mới, nâng cao khả năng tự chủ của nền kinh tế địa phương.

Theo Phó Thủ tướng, một trong những nhiệm vụ quan trọng là nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất của các doanh nghiệp FDI. Thu hút đầu tư cần chuyển mạnh từ chú trọng quy mô vốn sang quan tâm chất lượng dự án, năng lực liên kết và khả năng lan tỏa đối với nền kinh tế.

Các dự án công nghệ cao tiếp tục được ưu tiên, song cần gắn với việc nâng cao năng lực sản xuất trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp nội địa tham gia chuỗi giá trị. Cùng với thu hút nhà đầu tư mới, thành phố cần quan tâm giữ chân các nhà đầu tư hiện hữu, chủ động tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương phát huy tính chủ động, linh hoạt trong phạm vi thẩm quyền và nguồn lực ngân sách được phép sử dụng, xây dựng các chính sách hỗ trợ cụ thể, sát thực tiễn, dễ triển khai và có hiệu quả rõ ràng. Môi trường đầu tư, kinh doanh cần tiếp tục được cải thiện theo hướng minh bạch, thuận lợi, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Về cơ cấu kinh tế, Phó Thủ tướng đề nghị Bắc Ninh khai thác hiệu quả dư địa phát triển thương mại, dịch vụ, gắn với nhu cầu của đội ngũ chuyên gia, công nhân và lực lượng lao động tập trung tại các khu, cụm công nghiệp. Đây là hướng đi cần thiết để đa dạng hóa động lực tăng trưởng, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống và khả năng cung ứng dịch vụ của đô thị.

Thành phố cần nghiên cứu phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao, từ thương mại, vui chơi, giải trí đến chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân và lực lượng lao động.

Đối với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu tổng thể hệ sinh thái phát triển xung quanh sân bay, bảo đảm đồng bộ giữa quy hoạch, hạ tầng giao thông và các chức năng đô thị. Việc phát triển sân bay cần được đặt trong mối liên kết với các khu dịch vụ, thương mại và các dự án hạ tầng kết nối, qua đó phát huy hiệu quả đầu tư, tạo thêm động lực phát triển cho khu vực và toàn thành phố.

Cùng với đó, cần tập trung triển khai các dự án giao thông kết nối liên vùng, nâng cao khả năng liên thông giữa các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp và các đầu mối vận tải.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Phó Thủ tướng yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng. Thành phố cần đẩy mạnh thu hút đầu tư vào chế biến nông, lâm, thủy sản, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và củng cố niềm tin của người tiêu dùng. Việc phát triển nông nghiệp cần gắn với chế biến, tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm, qua đó mở rộng thêm dư địa tăng trưởng bên cạnh công nghiệp và dịch vụ.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển xanh, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh ngay từ khâu quy hoạch, lựa chọn dự án. Tăng trưởng kinh tế cần đi cùng chất lượng môi trường sống, khả năng đáp ứng hạ tầng xã hội và điều kiện sinh hoạt của người dân. Đối với nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho thuê, các bộ, ngành cần tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách theo hướng thông thoáng, tạo điều kiện phát triển nguồn cung phù hợp với nhu cầu của công nhân, người lao động.

Về các kiến nghị của địa phương, Phó Thủ tướng cho biết chủ trương nghiên cứu thành lập khu kinh tế đặc biệt nhận được sự ủng hộ cao. Tuy nhiên, Bắc Ninh cần bám sát các tiêu chí, chủ động phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện đề án, hồ sơ, bảo đảm đầy đủ cơ sở thực tiễn và pháp lý trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Đối với kiến nghị về phân chia nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các cơ quan liên quan cần tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với thành phố tìm phương án phù hợp.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu quan tâm bảo đảm đủ điện phục vụ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, nhất là tại những khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp FDI quy mô lớn. Nguồn điện ổn định là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp duy trì sản xuất, mở rộng đầu tư và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng. Các bộ, ngành tiếp tục rà soát, giải quyết những kiến nghị còn tồn đọng, tăng cường phối hợp với địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã dành thời gian làm việc, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực đối với sự phát triển của thành phố. Thành phố nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, góp ý; xác định kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng qua là động lực để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu cao hơn, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, nhất là mục tiêu tăng trưởng.

Bí thư Thành ủy khẳng định thành phố sẽ phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, huy động các nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển chung của cả nước. Đồng thời, thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ kịp thời của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững.