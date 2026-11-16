Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Điện Biên

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng bày tỏ vui mừng trước những đổi thay của tỉnh Điện Biên nói chung, xã Pu Nhi và bản Tù Lu Tìa Ló nói riêng; biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng, sức mạnh để vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Dù còn nhiều khó khăn về địa hình, hạ tầng và tỷ lệ hộ nghèo, xã Pu Nhi đã phát huy tinh thần đoàn kết, từng bước khai thác lợi thế địa phương. Trong đó, Tù Lu Tìa Ló là điểm sáng khi biết phát huy giá trị văn hóa truyền thống, biến di sản thành tài sản sinh kế thông qua du lịch cộng đồng; các nghề truyền thống như rèn dao, dệt thổ cẩm tiếp tục được gìn giữ và phát huy.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và các đại biểu dự chung vui Ngày hội cùng nhân dân bản Tù Lu Tìa Ló (Ảnh: PV).

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Pu Nhi tập trung thực hiện tốt bốn nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, gần dân, sát dân, trọng dân và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, chủ động phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, giữ gìn bình yên bản làng.

Đối với phát triển du lịch cộng đồng, Phó Thủ tướng đánh giá đây là hướng đi phù hợp với tiềm năng, lợi thế của Tù Lu Tìa Ló. Địa phương cần phát triển du lịch theo hướng bản sắc, chuyên nghiệp, bền vững; chú trọng bảo tồn cảnh quan tự nhiên, kiến trúc nhà gỗ truyền thống, kết hợp các hoạt động trải nghiệm nghề rèn dao, dệt thổ cẩm và thưởng thức ẩm thực dân tộc. Trong đó, người dân phải là chủ thể, trực tiếp tham gia và được hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng trao 20 suất quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo tại bản Tù Lu Tìa Ló và xã Pu Nhi. Tỉnh Điện Biên cũng trao 10 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và lãnh đạo tỉnh Điện Biên tham quan các hộ làm homestay, ghề rèn dao, dệt thổ cẩm và không gian trưng bày văn hóa, nông sản địa phương (Ảnh: PV).

Trong khuôn khổ ngày hội, Ban Tổ chức công bố, trao quyết định công nhận danh hiệu “Bản văn hóa”, “Gia đình văn hóa” năm 2026.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan các hộ làm homestay, nghề rèn dao, dệt thổ cẩm và không gian trưng bày văn hóa, nông sản địa phương.

Bản Tù Lu Tìa Ló hiện có 162 hộ với 808 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Những năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết, người dân tích cực thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn bản sắc dân tộc. Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm; năng suất lúa bình quân đạt 44 tạ/ha.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội Văn hóa các dân tộc tại bản du lịch cộng đồng Tù Lu Tìa Ló, xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên (Ảnh: PV).

Hiện bản còn 24 hộ nghèo, chiếm 14,81% và 47 hộ cận nghèo, chiếm 29,01%. 100% hộ dân được sử dụng điện, nước sạch, nước hợp vệ sinh và có phương tiện nghe nhìn. Trong năm, nhân dân đóng góp 30 triệu đồng xây dựng nông thôn mới; ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 1,5 triệu đồng và Quỹ “Vì người nghèo” 2,325 triệu đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và các đại biểu tham quan không gian trưng bày Văn hóa - Nông sản địa phương (Ảnh: PV).

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được duy trì với 140/162 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 86,42%. Các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, chăm lo giáo dục và an sinh xã hội được quan tâm. Đáng chú ý, bản thành lập Tổ tự quản vệ sinh môi trường gồm 8 thành viên, thường xuyên tổ chức thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, góp phần xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tặng quà cho nhân dân các dân tộc bản Tù Lu Tìa Ló, xã Pú Nhi (Ảnh: PV).

Cùng với phát triển kinh tế, Tù Lu Tìa Ló từng bước khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc Mông. Nghề rèn dao, dệt thổ cẩm, trang phục truyền thống, tiếng nói, dân ca, dân vũ và ẩm thực được gìn giữ, phát huy, tạo sức hấp dẫn đối với du khách. Đặc biệt, chương trình “Tết Độc lập” gắn với lễ khánh thành bản du lịch cộng đồng, diễn ra trong hai ngày 1 - 2/9, đã thu hút trên 20.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên tặng quà hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: PV).