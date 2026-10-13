Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên

Dâng hương cùng đoàn có đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và một số ban, sở, ngành tỉnh…

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Đồi E2, đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ vĩ đại. Trước anh linh của Người, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác nguyện sống, lao động, học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chung sức, đồng lòng xây dựng chính phủ hiện đại, kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác viếng Khu thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Mường Phăng.

Tại Khu thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp thuộc di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ (xã Mường Phăng), Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác đã dâng hương, thành kính ghi nhớ công ơn to lớn của vị Tổng Tư lệnh kiệt xuất, Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ làm nên chiến thắng lịch sử.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác viếng Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Viếng Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và các nghĩa trang liệt sĩ: A1, Độc Lập, Tông Khao, Him Lam, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng các thành viên trong đoàn đã kính cẩn nghiêng mình, dành phút tưởng niệm và thắp nén tâm nhang tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và nhân dân đã anh dũng hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sau lễ dâng hoa và dâng hương tại đài tưởng niệm, Phó Thủ tướng cùng các thành viên đoàn công tác đã đến từng phần mộ, thắp những nén hương thơm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác vào viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chỉnh trang vòng hoa trước các lễ viếng.

Đoàn công tác cũng bày tỏ quyết tâm đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên phát huy Tinh thần Điện Biên Phủ năm xưa, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, chăm lo chu đáo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công, quyết tâm đưa Điện Biên bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dâng hương lên phần mộ liệt sĩ.