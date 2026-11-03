Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tiếp Giám đốc Đại học Thanh Hoa

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi tiếp GS. Lý Lộ Minh, Giám đốc Đại học Thanh Hoa - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Cùng dự buổi tiếp có ông Hà Vĩ, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam; đại diện các bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Đại học Quốc gia Hà Nội;…

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cảm ơn Đại học Thanh Hoa đã đón tiếp chu đáo, tổ chức buổi làm việc thiết thực, hiệu quả nhân chuyến công tác của Phó Thủ tướng tháp tùng Chủ tịch Quốc hội tại Trung Quốc vừa qua.

Phó Thủ tướng hoan nghênh kế hoạch ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Khoa học Môi trường, Đại học Thanh Hoa - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Đồng thời, Phó Thủ tướng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Đại học Thanh Hoa và Đại học Quốc gia Hà Nội trong gần 20 năm qua, nhất là những bước phát triển mới kể từ khi hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện năm 2024, đóng góp tích cực vào quan hệ hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Nhấn mạnh vai trò của Đại học Thanh Hoa trong việc khởi xướng, điều phối Liên minh MOOC và Giáo dục trực tuyến toàn cầu (GMA), Phó Thủ tướng hoan nghênh việc Đại học Thanh Hoa và Đại học Quốc gia Hà Nội lần đầu tiên phối hợp đăng cai tổ chức Hội thảo Giáo dục trực tuyến toàn cầu năm 2026.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ cùng các đại biểu tại buổi tiếp - Ảnh: chinhhu.vn/Thu Sa

Hội thảo có chủ đề thiết thực, mang tính thời sự về chuyển đổi giáo dục trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác học thuật quốc tế, thúc đẩy đổi mới giáo dục và nâng cao vị thế của giáo dục đại học Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng hoan nghênh kế hoạch ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Khoa học Môi trường, Đại học Thanh Hoa.

GS. Lý Lộ Minh, Giám đốc Đại học Thanh Hoa phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã dành thời gian tiếp, GS. Lý Lộ Minh bày tỏ rất ấn tượng với tinh thần coi trọng giáo dục đại học của Việt Nam; đồng thời khẳng định trong mối quan hệ hợp tác, hữu nghị lâu đời, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước luôn coi trọng giáo dục và đào tạo.

Với tư cách là lãnh đạo đơn vị đề xướng Hội thảo Giáo dục trực tuyến toàn cầu và đồng tổ chức Hội thảo năm nay, Giám đốc Đại học Thanh Hoa đánh giá cao vai trò và công tác tổ chức của phía Việt Nam.

Theo ông Lý Lộ Minh, hợp tác giáo dục trong thời đại trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ sẽ góp phần quan trọng giúp giải quyết, đối phó với những thách thức hiện nay. Việc đăng cai tổ chức Hội thảo với chủ đề "Tái phân bổ trí tuệ: Chuyển đổi giáo dục vì tương lai hợp tác giữa con người và trí tuệ nhân tạo" thể hiện uy tín, tiềm năng của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đại học Thanh Hoa sẵn sàng thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp với Đại học Quốc gia Hà Nội.

GS. Lý Lộ Minh cho biết ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam đến học tập, giao lưu tại Đại học Thanh Hoa - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Bên cạnh đó, GS. Lý Lộ Minh cho biết ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam đến học tập, giao lưu tại Đại học Thanh Hoa. Nhà trường cũng rất khuyến khích các giảng viên, nhà nghiên cứu, sinh viên của trường đến các trường đại học của Việt Nam để học tập, giao lưu, làm việc.

Sau khi lắng nghe những chia sẻ của GS. Lý Lộ Minh, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu mong muốn Đại học Thanh Hoa chia sẻ kinh nghiệm về mô hình xây dựng, phát triển và quản trị đại học tinh hoa. Đặc biệt là kinh nghiệm trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; kinh nghiệm vận hành Khu công nghệ đại học (TUSPark) và các trung tâm nghiên cứu-phát triển (R&D) mũi nhọn của Đại học Thanh Hoa.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy cùng các đại biểu tại buổi tiếp - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Phó Thủ tướng đề nghị Đại học Thanh Hoa hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ, nghiên cứu sinh và chuyên gia trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn, năng lượng mới và công nghệ sinh học-y sinh…

Cũng theo Phó Thủ tướng, hai bên cần thúc đẩy hình thành các nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm chung; tăng cường hợp tác nghiên cứu, công bố khoa học quốc tế; phát triển mô hình hợp tác Nhà nước - nhà trường - viện nghiên cứu - doanh nghiệp trong triển khai các dự án nghiên cứu theo đặt hàng, ươm tạo khởi nghiệp, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chứng kiến Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Khoa học Môi trường, Đại học Thanh Hoa ký kết Thoả thuận hợp tác - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Khẳng định vai trò quan trọng của hợp tác giáo dục bền vững, thiết thực, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả, góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Nhân dịp này, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Khoa học Môi trường, Đại học Thanh Hoa đã ký kết Thoả thuận hợp tác. Việc ký kết hợp tác này góp phần cụ thể hóa định hướng hợp tác giữa hai đại học, mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu, đào tạo trong các lĩnh vực môi trường, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu./.