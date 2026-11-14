Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu: Nhân rộng mô hình xã hội học tập của phường Mão Điền

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía thành phố Bắc Ninh có các đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tặng hoa chúc mừng phường Mão Điền.

Mão Điền là vùng đất được biết đến với tên gọi “làng đại học”, có truyền thống coi trọng việc học. Sau sáp nhập, phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập của phường Mão Điền tiếp tục phát triển sâu rộng, nhờ đó, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được nâng lên.

Năm học 2026 - 2027, phường Mão Điền có 3 trường công lập gồm mầm non, tiểu học và trung học cơ sở với tổng số 206 lớp, 6.994 học sinh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại. Điểm bình quân thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông của học sinh trên địa bàn luôn nằm trong nhóm dẫn đầu.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027, toàn phường có 334 học sinh đỗ các trường trung học phổ thông công lập, trong đó nhiều em đạt điểm cao, trúng tuyển Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh. Học sinh các cấp giành giải cao tại các cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia như Trạng nguyên Tiếng Việt, Violympic, Vioedu, cùng các huy chương tại các đấu trường trí tuệ lớn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Trung học cơ sở Mão Điền.

Hội Khuyến học phường hiện có 32 chi hội với 12.609 hội viên. Toàn phường có 100% tổ dân phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, 100% trường học đạt “Đơn vị học tập”; tỷ lệ dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập” là 70,76%.

Nhiều dòng họ như Nguyễn Xuân, Lê Doãn, Đỗ, Nguyễn Đình, Lê Nho duy trì truyền thống hiếu học, quan tâm xây dựng quỹ khuyến học, kịp thời động viên con cháu nỗ lực vươn lên trong học tập. Tổng quỹ khuyến học của phường đạt gần 1,93 tỷ đồng, cùng nguồn quỹ tại các dòng họ, tổ dân phố, góp phần khen thưởng, khích lệ hàng trăm học sinh, sinh viên và giáo viên có thành tích xuất sắc.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trên địa bàn phường Mão Điền.

Phong trào khuyến học được triển khai gắn với chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số”. Tính đến tháng 10/2026, Mão Điền đứng thứ 2/99 xã, phường của thành phố Bắc Ninh về kết quả hoàn thành khóa học “Bình dân học vụ số” trên nền tảng MOOCs. Với những thành tích tiêu biểu đó, nhiều tập thể, cá nhân của phường Mão Điền vinh dự được nhận phần thưởng cao quý.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tặng quà cho phường Mão Điền.

Trong thời gian tới, phường Mão Điền tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phát huy truyền thống hiếu học và lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong nhân dân. Trọng tâm là củng cố tổ chức hội, nâng cao chất lượng các mô hình học tập, phát triển Quỹ Khuyến học và tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động khuyến học ở cơ sở.

Năm 2027, phường phấn đấu duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của 11 chi hội khuyến học; tỷ lệ Công dân học tập đạt 100%, Gia đình học tập đạt 50%, Dòng họ học tập đạt 72%; 100% tổ dân phố đạt danh hiệu Cộng đồng học tập và 100% nhà trường đạt danh hiệu Đơn vị học tập.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố khen thưởng giáo viên tiêu biểu.

Trong thời gian tới, phường Mão Điền tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phát huy truyền thống hiếu học và lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong nhân dân. Trọng tâm là củng cố tổ chức hội, nâng cao chất lượng các mô hình học tập, phát triển Quỹ Khuyến học và tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động khuyến học ở cơ sở.

Năm 2027, phường phấn đấu duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của 11 chi hội khuyến học; tỷ lệ Công dân học tập đạt 100%, Gia đình học tập đạt 50%, Dòng họ học tập đạt 72%; 100% tổ dân phố đạt danh hiệu Cộng đồng học tập và 100% nhà trường đạt danh hiệu Đơn vị học tập...

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Mão Điền đạt được trong phát triển giáo dục, khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của Bắc Ninh đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Trong giai đoạn phát triển mới, khi tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực quan trọng, Phó Thủ tướng cho rằng, xây dựng xã hội học tập có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển đất nước. Từ thực tiễn phong trào khuyến học, khuyến tài ở Mão Điền, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, thành phố Bắc Ninh và các cấp Hội Khuyến học tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Các dòng họ, gia đình học tập tiêu biểu phường Mão Điền được khen thưởng.

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp truyền thống hiếu học từ gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư; trong đó, gia đình là trường học đầu tiên, giáo dục đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia; các dòng họ duy trì truyền thống hiếu học, quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời động viên, khích lệ sự tiến bộ của con cháu; các địa phương đưa phong trào học tập đến từng gia đình, dòng họ, khu dân cư bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Chú trọng thực học, thực tài, gắn học tập với lao động sáng tạo và cống hiến; đẩy mạnh phương châm học đi đôi với hành, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, phù hợp với thực tiễn; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, tạo điều kiện để người có tài năng, người giỏi nghề, người có sáng kiến phát huy năng lực, đóng góp cho xã hội.

Thúc đẩy học tập suốt đời, tạo điều kiện để mọi người dân được tiếp cận tri thức, nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp. Các địa phương đổi mới hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường kết nối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, giúp người dân chủ động thích ứng với những thay đổi của khoa học, công nghệ.

Doanh nghiệp trao tặng Quỹ khuyến học phường Mão Điền.

Đổi mới công tác khuyến học, khuyến tài theo hướng lựa chọn những mô hình, cách làm hiệu quả để phổ biến, nhân rộng. Các bộ, ngành Trung ương và thành phố Bắc Ninh nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm từ mô hình Mão Điền và các mô hình tiêu biểu khác; lựa chọn những phương pháp phù hợp để nhân rộng, góp phần thúc đẩy xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Phó Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và sự chung sức của cấp ủy, chính quyền, nhân dân, Mão Điền sẽ tiếp tục phát huy được truyền thống hiếu học, đạt nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Trung học cơ sở Mão Điền. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập được khen thưởng.

Phường Mão Điền phát động thi đua thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài; đón nhận tài trợ quỹ khuyến học phường từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Tiết mục văn nghệ trong hội nghị.