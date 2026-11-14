Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài tại phường Mão Điền, TP. Bắc Ninh

Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: bacninh.gov.vn

Mão Điền là vùng đất được biết đến với tên gọi "Làng đại học", có truyền thống lâu đời về hiếu học, trọng học. Trải qua nhiều thế hệ, tinh thần vượt khó, coi trọng tri thức đã trở thành nét đẹp trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư. Sau sáp nhập, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục được quan tâm, phát triển, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Hiện nay, Hội Khuyến học phường có 32 chi hội với 12.609 hội viên. Các mô hình học tập được duy trì và lan tỏa rộng khắp; 100% tổ dân phố đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập", 100% trường học đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”; tỷ lệ dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập” đạt trên 70%. Nhiều dòng họ như Nguyễn Xuân, Lê Doãn, Đỗ, Nguyễn Đình, Lê Nho tiếp tục phát huy truyền thống khoa bảng, duy trì quỹ khuyến học, kịp thời động viên con cháu nỗ lực học tập, rèn luyện.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tặng lẵng hoa chúc mừng phường Mão Điền. Ảnh: bacninh.gov.vn

Công tác xây dựng Quỹ Khuyến học được chú trọng, với tổng nguồn quỹ của Hội Khuyến học phường gần 1,93 tỷ đồng. Cùng với nguồn quỹ tại các dòng họ, tổ dân phố, nhà trường, hoạt động khuyến học đã tạo nguồn lực thiết thực để khen thưởng học sinh, sinh viên, giáo viên có thành tích xuất sắc, đồng thời hỗ trợ, động viên những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Phong trào khuyến học được triển khai gắn với chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số”. Tính đến ngày 15/10/2026, Mão Điền đứng thứ 2/99 xã, phường của thành phố về kết quả hoàn thành khóa học "Bình dân học vụ số" trên nền tảng MOOCs.

Lãnh đạo TP. Bắc Ninh tặng quà chúc mừng phường Mão Điền. Ảnh: bacninh.gov.vn

Cùng với phong trào khuyến học, chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn của địa phương tiếp tục được nâng lên. Năm học 2026-2027, phường có 3 trường công lập gồm mầm non, tiểu học và THCS, với tổng số 206 lớp, 6.994 học sinh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên từng bước được sắp xếp, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, toàn phường có 334 học sinh đỗ các trường THPT công lập; trong đó có 2 học sinh trúng tuyển trường THPT chuyên Bắc Ninh. Nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia. Đặc biệt, trường THCS Mão Điền vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; trường THCS Hoài Thượng được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; trường Mầm non Hoài Thượng được UBND TP.Bắc Ninh tặng Bằng khen.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị

Những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục, sự đồng hành của gia đình, dòng họ và toàn xã hội. Đây cũng là nền tảng để Mão Điền tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng môi trường học tập rộng khắp, khuyến khích mỗi người dân chủ động học tập, nâng cao tri thức và kỹ năng trong suốt cuộc đời.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu bày tỏ sự trân trọng, xúc động trước truyền thống hiếu học và những kết quả nổi bật trong công tác khuyến học, khuyến tài của Nhân dân Mão Điền. Từ một vùng quê thuần nông, đời sống còn nhiều khó khăn, các thế hệ người dân đã bền bỉ chăm lo việc học, coi tri thức là con đường quan trọng để vươn lên, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường THCS Mão Điền. Ảnh: bacninh.gov.vn

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, đằng sau mỗi người con Mão Điền thành đạt là sự miệt mài học tập, sự tảo tần của ông bà, cha mẹ và sự tận tụy của các thế hệ thầy giáo, cô giáo. Đặc biệt, những gia đình dù còn nhiều khó khăn vẫn chắt chiu cho con em đến trường; những người thầy, người cô tâm huyết; những dòng họ bền bỉ chăm lo việc học của con cháu đã góp phần làm nên danh tiếng "Làng đại học" Mão Điền.

Biểu dương, chúc mừng những thành tích Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Mão Điền đạt được, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng thời ghi nhận nỗ lực của thành phố Bắc Ninh trong phát triển giáo dục và đào tạo với nhiều kết quả nổi bật, thể hiện sự quan tâm đầu tư cho giáo dục, cho thế hệ trẻ và sự phát triển lâu dài của địa phương.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng các cá nhân Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

Nhấn mạnh vai trò của tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các bộ, ngành, địa phương, TP. Bắc Ninh và các cấp Hội Khuyến học tiếp tục gìn giữ, vun đắp truyền thống hiếu học, phát huy vai trò của gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư. Việc chăm lo cho con em không chỉ dừng ở kết quả học tập mà còn phải chú trọng giáo dục nhân cách, lối sống, tinh thần yêu thương, chia sẻ và trách nhiệm với cộng đồng. Các địa phương phối hợp với Hội Khuyến học đưa phong trào đến từng gia đình, dòng họ, khu dân cư; phát huy hiệu quả các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Cùng với đó, chú trọng thực học, thực tài, gắn học tập với lao động sáng tạo và cống hiến. Các nhà trường cần thực hiện tốt phương châm học đi đôi với hành, chú trọng giáo dục nhân cách, kỹ năng sống, hướng nghiệp gắn với thực tiễn; phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện để người có năng khiếu, tài năng, người giỏi nghề, có sáng kiến phát huy năng lực. Thúc đẩy học tập suốt đời, tạo điều kiện để mọi người dân được nâng cao kiến thức, kỹ năng, thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của khoa học, công nghệ và đời sống.

Lãnh đạo TP. Bắc Ninh trao thưởng cho giáo viên đạt thành tích cao của phường Mão Điền. Ảnh: bacninh.gov.vn

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương đổi mới hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, kết nối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, tạo cơ hội để người dân học nghề, nâng cao tay nghề, cập nhật kiến thức phù hợp với công việc và cuộc sống. Đồng thời, phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam và thành phố Bắc Ninh nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm từ Mão Điền và các mô hình tiêu biểu khác để phổ biến, nhân rộng tại các địa phương, góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Phó Thủ tướng Chính phủ tin tưởng với truyền thống hiếu học, tinh thần đoàn kết và sự chung sức của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân, Mão Điền sẽ tiếp tục là điểm sáng trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tạo điều kiện để mọi người dân có cơ hội học tập suốt đời, vận dụng tri thức vào công việc và cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Lãnh đạo UBND TP. Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng các thầy, cô giáo nhân ngày 20/11

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng trường THCS Mão Điền vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều tập thể, cá nhân, dòng họ có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2026 được vinh danh, khen thưởng.

Nhân dịp này, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP. Bắc Ninh trao tặng phường Mão Điền 01 Smart TV 75 inch và 100 triệu đồng vào Quỹ khuyến học phường.