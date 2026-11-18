Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu ý kiến trong Ngày Đại đoàn kết, Ngày Văn hóa Việt Nam tổ chức tại xã Quang Trung, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Minh Tuấn)

Cùng dự có các đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng; Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu ý kiến trong ngày hội, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu gửi lời chúc mừng, tri ân các thế hệ nhà giáo đã và đang gắn bó, tận tâm, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. Phó Thủ tướng đề nghị, các thầy cô giáo Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Quang Trung tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy và học, bồi dưỡng các thế hệ học sinh phát triển toàn diện, giàu tri thức, nhân ái và tự hào về bản sắc dân tộc.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng quà học sinh Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Quang Trung. (Ảnh: Minh Tuấn)

Phó Thủ tướng mong muốn mỗi học sinh Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Quang Trung chăm ngoan, học giỏi, biết trân trọng, tự hào và gìn giữ, phát huy giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.

Nhấn mạnh tầm quan trọng và sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong các giai đoạn cách mạng, Phó Thủ tướng đề nghị, tỉnh Cao Bằng tiếp tục quan tâm, chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc. Đồng thời, tỉnh cần tiếp tục quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tạo nền tảng thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc.

Khẳng định tầm quan trọng của công tác bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị, tỉnh Cao Bằng đồng bộ thực hiện các giải pháp giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa; xây dựng hình ảnh quê hương Cao Bằng bản sắc, thân thiện, đa dạng về văn hóa.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đoàn công tác tham quan ký túc xá học sinh Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Quang Trung. (Ảnh: Minh Tuấn)

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Quang Trung là 1 trong 11 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới đã được xây dựng tại tỉnh Cao Bằng. Năm học 2026-2027, nhà trường có 27 lớp với 930 học sinh. Thầy và trò nhà trường luôn nỗ lực thi đua “dạy tốt, học tốt”, vệ sinh khuôn viên, xây dựng cảnh quan nhà trường khang trang, xanh, sạch, đẹp.

Dịp này, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đoàn công tác đã tham quan cơ sở vật chất, phòng học, khu ký túc xá và nhà ăn của trường, trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà trường; tặng quà tập thể nhà trường và 50 học sinh hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt.