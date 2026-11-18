Đoàn công tác Trung ương có đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh và xã Quang Trung.

Ngày hội tổ chức chương trình văn nghệ; các đại biểu ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), khẳng định vai trò, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Trung được khánh thành, đưa vào sử dụng từ năm học 2026 - 2027, là công trình giáo dục có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục vùng biên giới. Nhà trường có 27 lớp với 930 học sinh là người dân tộc thiểu số, trong đó, 680 học sinh nội trú, 248 học sinh bán trú. Không chỉ tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn, ngôi trường mới còn là mái nhà chung gắn kết học sinh các dân tộc, nơi các em được giao lưu, sẻ chia, cùng học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng tình yêu đối với những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tặng quà Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Trung.

Trong không khí thân tình của ngày hội, đại diện Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh nhà trường bày tỏ niềm vui, sự xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đồng thời thể hiện quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng môi trường giáo dục đoàn kết, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Trung.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng và sức mạnh đặc biệt to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định đoàn kết là đường lối chiến lược xuyên suốt của Đảng, là nguồn sức mạnh làm nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đề nghị tỉnh Cao Bằng tiếp tục củng cố sự đồng thuận trong nhân dân; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, quốc phòng gắn với nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, cần phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Cao Bằng thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững; hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng hình ảnh Cao Bằng giàu bản sắc, thân thiện, xứng đáng với truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tặng quà học sinh hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Dành tình cảm đặc biệt cho thầy và trò nhà trường, Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn mỗi học sinh luôn tự hào, trân trọng, gìn giữ và phát huy những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình; vun đắp tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc. Khẳng định học sinh hạnh phúc khi được học tập, trưởng thành trong môi trường văn hóa đa dạng, giàu bản sắc; các em vừa là chủ thể thụ hưởng, vừa có trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Chính phủ gửi lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ thầy cô giáo, những người đang tận tâm, cống hiến cho sự nghiệp trồng người, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới. Mong muốn các thầy cô tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, góp phần đào tạo, bồi dưỡng những thế hệ học sinh phát triển toàn diện, giàu tri thức, nhân ái và tự hào về bản sắc dân tộc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu tại ngày hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng các bộ, ngành Trung ương đối với tỉnh Cao Bằng, đặc biệt là sự nghiệp giáo dục vùng biên giới. Khẳng định, tỉnh nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa và chăm lo giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, tạo điều kiện tốt nhất để con em đồng bào các dân tộc vùng biên được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Đoàn công tác Trung ương và tỉnh tặng quà học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Trung.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao tặng những phần quà ý nghĩa của đoàn công tác Trung ương cho tập thể nhà trường và 50 học sinh hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quà tặng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Trung.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quà tặng tập thể nhà trường, thể hiện sự quan tâm, động viên thiết thực, tiếp thêm động lực để thầy và trò nhà trường tiếp tục phấn đấu, đạt nhiều thành tích trong dạy và học.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và lãnh đạo tỉnh dự tiết học tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Trung.

Trong khuôn khổ chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự một tiết học, ân cần động viên thầy cô giáo và các em học sinh; trực tiếp tham quan hệ thống cơ sở vật chất, phòng học, khu ký túc xá và nhà ăn của trường. Qua đó, tìm hiểu điều kiện dạy học, sinh hoạt, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh nội trú, bán trú tại ngôi trường mới nơi biên giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và đoàn công tác trồng cây lưu niệm tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Trung.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và đoàn công tác trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà trường, gửi gắm thông điệp về xây dựng môi trường giáo dục xanh, thân thiện, tạo điều kiện để học sinh vùng biên giới phát triển toàn diện.