Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu: Cần giải quyết căn cơ vấn đề thiếu giáo viên

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì họp về các giải pháp trọng tâm giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm. Ảnh: chinhphu.vn

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ý kiến phát biểu của các bộ, cơ quan, địa phương, Phó Thủ tướng cơ bản nhất trí với đa số các đề xuất, giải pháp, kiến nghị và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, có trách nhiệm. Cho rằng cần giải quyết căn cơ vấn đề thiếu giáo viên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò tổ chức thực hiện của các địa phương và tham mưu, đề xuất, hướng dẫn cơ chế, chính sách của Bộ, ngành.

Phó Thủ tướng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp đảm bảo đủ giáo viên để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy trên địa bàn và hoàn thành ngay trong năm học 2026 - 2027. Trong đó, lưu ý tuyển hết số biên chế được giao; điều động để xử lý vấn đề thừa cục bộ cũng như thiếu giáo viên; rà soát, chịu trách nhiệm về tính chính xác của nhu cầu biên chế thực tiễn và dự báo có cơ sở; chỉ đạo giải quyết công khai, minh bạch chế độ đối với nhân lực không có nhu cầu tiếp tục công tác hoặc không đáp ứng được yêu cầu.

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Công an và các địa phương rà soát xác định chính xác nhu cầu giáo viên trên phạm vi toàn quốc đối với từng cấp học, từng môn học; đánh giá đồng bộ với quy mô dân số, học sinh, trường lớp, đặc thù vùng miền, giáo viên nghỉ hưu, thôi việc và khả năng điều tiếp đội ngũ, nhu cầu giáo viên của các cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, Bộ cần rà soát điều chỉnh định mức giáo viên, chế độ làm việc và vị trí việc làm. Trên cơ sở nhu cầu định mức, xây dựng phương án tổng thể để xử lý tình trạng thừa, thiếu giáo viên, trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất phương án biên chế giáo dục của giai đoạn 2027 - 2031; hướng dẫn, chỉ đạo sử dụng hiệu quả đội ngũ dôi dư sau sắp xếp…

Liên quan đến Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện phương án biên chế giáo dục của giai đoạn 2027 - 2031 trên cơ sở nhu cầu đã được xác thực; Rà soát việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế trong ngành giáo dục, hướng dẫn các địa phương không thực hiện giảm cơ học trong khi cơ sở giáo dục vẫn còn thiếu giáo viên theo nhu cầu thực tế. “Tinh giản phải gắn với cơ cấu lại đội ngũ, vị trí việc làm và hiệu quả sử dụng nhân lực. Từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, từng cơ quan đơn vị phải tính toán khoa học, hợp lý và sát với yêu cầu thực tiễn”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về việc nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm và phát triển các trường sư phạm, trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, điều chỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng thu gọn đầu mối; tập trung nguồn lực để phát triển một số trường đại học sư phạm trọng điểm với các tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng và được đầu tư một cách bài bản, vượt trội.

“Các trường sư phạm trọng điểm phải phát triển mạnh mẽ dựa trên 3 trụ cột: đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ”, Phó Thủ tướng nêu quan điểm và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, chuẩn hóa chương trình và chuẩn đầu ra đào tạo giáo viên áp dụng chung, thống nhất toàn bộ hệ thống cơ sở đào tạo sư phạm.

Ngoài ra, các cơ sở đào tạo giáo viên cần chủ động phối hợp với địa phương xác định nhu cầu; tăng cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo đơn đặt hàng, chuyển mạnh từ tư duy “đào tạo những gì có thể” sang “đào tạo theo nhu cầu” của hệ thống giáo dục và của xã hội; chủ động rà soát chương trình chuẩn đầu ra, đội ngũ và điều kiện đảm bảo chất lượng; tăng cường liên kết với trường phổ thông để đưa sinh viên đi thực hành sư phạm; các cơ sở được xác định đầu tư trọng điểm phải cam kết sản phẩm cụ thể về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

“Lãnh đạo Chính phủ mong muốn từ kết quả nghiên cứu và thực tiễn, các trường sẽ chủ động hiến kế, đề xuất với Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo các cái giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, chứ không chỉ dừng ở công tác đào tạo hay công bố khoa học”, Phó Thủ tướng chia sẻ.