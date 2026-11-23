Tham dự buổi làm việc, Đoàn công tác Trung ương có bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Đại biểu tỉnh Lai Châu có ông Lê Minh Ngân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh.

Trước khi vào làm việc, Đoàn công tác đã thăm phòng thử nghiệm các sản phẩm khoa học, công nghệ tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh; xem trình diễn, trải nghiệm các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ người dân và công tác quản lý, điều hành.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức bấm nút nhân rộng Hệ sinh thái ứng dụng AI phục vụ nhân dân và hỗ trợ điều hành.

Cũng tại đây, các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút nhân rộng Hệ sinh thái ứng dụng AI phục vụ Nhân dân và hỗ trợ điều hành; khai trương Nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu và Cổng dữ liệu mở tỉnh Lai Châu.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh Lai Châu báo cáo với Đoàn công tác thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2026, tăng trưởng GRDP ước đạt 10%; GRDP bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 3.400 tỷ đồng, vượt 39% dự toán Trung ương giao.

Đặc biệt, tỉnh đã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13) và được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ngày 21/11/2026. Đây là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng, tạo đột phá về kết cấu hạ tầng, mở ra không gian và động lực phát triển mới cho tỉnh.

Ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu báo cáo với đoàn công tác.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; tỉnh đã hoàn thành 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, hoàn thành khám sức khỏe miễn phí cho Nhân dân sớm hơn 3 tháng so với chỉ đạo của Trung ương. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng, trong đó đã tổ chức công bố cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà lên cửa khẩu quốc tế.

Tỉnh cũng báo cáo các kết quả đạt được cũng như khó khăn trong việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035; kết quả thử nghiệm có kiểm soát một số ứng dụng khoa học, công nghệ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Tính đến ngày 13/11/2026, tỉnh đã giải ngân đạt 51,51% kế hoạch. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giải ngân đạt 83,41% kế hoạch; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giải ngân đạt 61,35%.

Ông Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, tỉnh Lai Châu xác định thử nghiệm, ứng dụng và nhân rộng các sản phẩm khoa học, công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước làm thước đo. Nổi bật, tỉnh đã tổ chức thử nghiệm có kiểm soát 4 sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả tỉnh Lai Châu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Đặc biệt, tỉnh đã chủ động, sáng tạo trong thử nghiệm các mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực trong phục vụ người dân và quản lý, điều hành. Phó Thủ tướng khẳng định, năm 2026 tỉnh Lai Châu là điểm sáng trong vùng Trung du miền núi phía Bắc.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Thủ tướng đồng tình với một số tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo, nhất là tỉ lệ hộ nghèo đa chiều còn cao, tiêu chí nông thôn mới còn thấp. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh cần nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa trong triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Nghị quyết số 57-NQ/TW và các nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên để phục vụ đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tỉnh cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để Dự án CT.13 được khởi công sớm nhất bởi đây là Dự án quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cùng với đó, tập trung hoàn thiện các kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; xác định danh mục ưu tiên, tập trung đầu tư cho hạ tầng thiết yếu, ưu tiên lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục tại các vùng đồng bào dân tộc còn khó khăn để phục vụ đời sống Nhân dân.

Tỉnh cần ưu tiên giải quyết các vấn đề bức thiết, quyết liệt đẩy nhanh công tác giải ngân trong đó cần rà soát và làm rõ lý do chậm tiến độ để kịp thời có giải pháp thực hiện.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện ký kết hợp tác hỗ trợ tỉnh Lai Châu từ đào tạo nguồn nhân lực, ưu tiên nguồn lực, thực hiện thí điểm các nội dung tại tỉnh Lai Châu để nhân rộng. Gắn thực hiện chuyển đổi số với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, các sản phẩm đặc trưng. Thực hiện chuyển đổi số cần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và lấy kết quả làm thước đo trong thực thi nhiệm vụ.

Đề nghị tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã để có thể triển khai hiệu quả các chính sách mới. Về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng hoàn toàn thống nhất và giao các bộ, ngành ghi nhận để chỉ đạo, tổ chức hỗ trợ Lai Châu, đặc biệt là 2 lĩnh vực mà hôm nay Đoàn đã làm việc. Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Lai Châu cùng các địa phương trong cả nước sớm đề xuất các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2027, hoàn thành trong cuối tháng 12/2026.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo đã chứng kiến ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với UBND tỉnh Lai Châu về phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026 - 2030.