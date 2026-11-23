Bấm nút nhân rộng Hệ sinh thái ứng dụng AI phục vụ nhân dân và hỗ trợ điều hành; Khai trương Nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu và Cổng dữ liệu mở tỉnh Lai Châu.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035, tỉnh Lai Châu đã kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thành lập Văn phòng điều phối; chỉ đạo các sở, ngành và địa phương rà soát nhiệm vụ, xác định các dự án ưu tiên, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn.

Toàn tỉnh hiện có 36 xã triển khai Chương trình nông thôn mới. Đến ngày 13/11/2026, có 1 xã đạt từ 5-9 tiêu chí; dự kiến hết năm 2026 có 13 xã đạt mức này. Tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2026 đạt 3,88%, đưa tỷ lệ nghèo đa chiều xuống còn 13,36%.

Tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương giao năm 2026 thực hiện Chương trình là hơn 423,2 tỷ đồng. Đến ngày 13/11, tỉnh đã giải ngân gần 218 tỷ đồng, đạt 51,51% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn dành cho chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giải ngân đạt 83,41% kế hoạch.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Lai Châu đã triển khai thử nghiệm có kiểm soát 4 mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, gồm: Trợ lý ảo hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính công đa ngôn ngữ; Trung tâm Tri thức hình ảnh và điều hành thông minh; Trợ lý ảo công vụ và Tri thức hóa văn bản lưu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác làm việc với tỉnh Lai Châu.

Các mô hình bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, Trợ lý ảo hỗ trợ người dân đã giúp xử lý thành công 5.844 hồ sơ trong thời gian thử nghiệm tại 4 xã, phường và Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; thời gian thực hiện mỗi hồ sơ giảm từ 15-20 phút xuống còn 3-5 phút. Đến ngày 20/11/2026, hệ thống đã được triển khai tại 38/38 xã, phường, xử lý hơn 20.000 hồ sơ.

Đối với Trung tâm Tri thức hình ảnh và điều hành thông minh, Lai Châu là tỉnh đầu tiên kết nối hệ thống tại 38/38 xã, phường, với hơn 500 camera. Hệ thống đã đưa vào thực tế 16 kịch bản cảnh báo tự động phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, đô thị, an ninh trường học và các điểm du lịch.

Mô hình Trợ lý ảo công vụ đã kết nối hơn 500.000 văn bản quy phạm pháp luật và dữ liệu văn bản của tỉnh, góp phần giảm từ 20-30% thời gian xử lý các công việc lặp lại của cán bộ, công chức. Trong khi đó, mô hình Tri thức hóa văn bản lưu đã xử lý hơn 1,7 nghìn tệp tài liệu, tương đương hơn 1 triệu trang, tạo lập kho dữ liệu phục vụ khai thác, tra cứu và quản lý.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; tiến độ giải ngân vốn; phát triển các ứng dụng công nghệ số, xóa các điểm lõm sóng viễn thông, số hóa hồ sơ và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ở cơ sở.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận, biểu dương những kết quả tỉnh Lai Châu đạt được trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động của tỉnh trong triển khai các chủ trương, chính sách của Trung ương, nhất là việc thực hiện phân cấp, phân quyền và ứng dụng khoa học, công nghệ vào quản lý, điều hành.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ một số khó khăn, hạn chế như tỷ lệ hộ nghèo còn cao; năng lực triển khai nhiệm vụ ở cấp xã còn lúng túng; việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ, nghiên cứu khoa học và nâng cao giá trị sản phẩm OCOP còn hạn chế.

Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết chương trình phối hợp về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026-2030 với tỉnh Lai Châu.

Phó Thủ tướng đề nghị Lai Châu rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quyết liệt triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên nguồn lực cho những lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, giao thông, hạ tầng và sinh kế, qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, chủ động triển khai ngay các phần việc liên quan dự án đường cao tốc Bảo Hà-Lai Châu (CT.13), đoạn Bảo Hà-Tân Phong.

Đối với nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh chú trọng ứng dụng các mô hình công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với các sản phẩm đặc sản có lợi thế; thúc đẩy thương mại điện tử, phát triển kinh tế rừng và thương mại biên giới. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, làm thước đo hiệu quả; quan tâm đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Lai Châu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và nguồn lực, tạo điều kiện để địa phương triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đối với Lai Châu. Đồng chí khẳng định, tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp thiết thực; tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, chuẩn bị các điều kiện triển khai dự án đường cao tốc Bảo Hà-Lai Châu, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương...

Nhân dịp này, Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ký kết chương trình phối hợp về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026-2030.

Cuối giờ sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Đoàn công tác đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày văn hóa Việt Nam tại thôn Tây An, xã Phong Thổ; trao quà tặng cho 20 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, cá nhân tiêu biểu, nghệ nhân và người có uy tín; lãnh đạo tỉnh Lai Châu trao quà cho 10 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.