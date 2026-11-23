Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và đồng chí Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Chương trình Khai trương Hệ sinh thái ứng dụng Trí tuệ nhân tạo.

Dự chương trình, Đoàn công tác có các đồng chí: Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Vụ thuộc Văn phòng Chính phủ.

Đại biểu tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Các đồng chí trong Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh xem Video giới thiệu 4 mô hình sandbox Lai Châu, trình diễn các mô hình sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số có kiểm soát tại tỉnh Lai Châu.

Tại chương trình, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng các đồng chí trong Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh đã xem Video giới thiệu 4 mô hình sandbox Lai Châu, trình diễn các mô hình sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số có kiểm soát tại tỉnh Lai Châu, gồm: Trợ lý ảo hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính công đa ngôn ngữ (Trợ lý nhân dân); Trung tâm Tri thức hình ảnh và điều hành thông minh (VMS AI); Trợ lý ảo công vụ; Tri thức hóa văn bản lưu.

Đại biểu phát biểu tại chương trình.

Đây là các mô hình thử nghiệm được tỉnh xác định là một trong những giải pháp, nhiệm vụ đột phá trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt, Lai Châu là tỉnh đầu tiên kết nối VMS AI 38/38 xã, phường về hệ thống toàn tỉnh. Kết quả thử nghiệm cho thấy, các mô hình đã góp phần rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp; giảm thời gian xử lý công việc lặp lại của cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Hệ sinh thái ứng dụng Trí tuệ nhân tạo phục vụ nhân dân và hỗ trợ quản lý, điều hành tỉnh Lai Châu.

Tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Hệ sinh thái ứng dụng Trí tuệ nhân tạo phục vụ nhân dân và hỗ trợ quản lý, điều hành tỉnh Lai Châu.