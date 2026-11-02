Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dâng hương và viếng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cần Thơ

Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Trung

Cùng Đoàn dâng hương của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính; Thứ tưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận; Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Nguyễn Văn Long.

Về phía lãnh đạo thành phố Cần Thơ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Văn Thanh; Chủ tịch UBND thành phố Trương Cảnh Tuyên; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Hùng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Cần Thơ.

Tại lễ dâng hương, trong không khí trang nghiêm và thành kính, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã kính cẩn dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh nén hương thơm, với lòng biết ơn sâu sắc và sự tưởng nhớ vô hạn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và Nhân dân ta; cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân và khát vọng hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người mãi là tài sản tinh thần vô giá, là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, làm nên những thắng lợi vĩ đại, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa Tổ quốc bước vào thời kỳ hòa bình, đổi mới và phát triển. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, về đại đoàn kết toàn dân tộc, về lấy Nhân dân làm gốc và hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân của Người vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục soi sáng con đường phát triển của đất nước.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Bến Ninh Kiều là công trình có ý nghĩa lịch sử, văn hóa và tinh thần sâu sắc; là biểu tượng của lòng thành kính, biết ơn và tình cảm thiêng liêng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Cần Thơ dành cho Bác Hồ kính yêu.

Công trình Tượng đài Bác Hồ được xây dựng từ năm 1976 và được xây dựng mới bằng chất liệu đồng vào năm 2008. Qua nhiều năm, nơi đây đã trở thành địa chỉ văn hóa, lịch sử có ý nghĩa đặc biệt, nơi tổ chức các hoạt động dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời là điểm đến quen thuộc của Nhân dân và du khách khi đến với thành phố Cần Thơ.

Trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu thành kính dâng hương và nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng tầm là đô thị trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.