Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng: Chuyển đổi số phải tạo ra lợi ích thực chất cho người dân

Các đại biểu dự Lễ tổng kết, vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026. Ảnh: Trung Kiên

Chuyển đổi số ngày càng đi vào đời sống người dân

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá, chuyển đổi số đang chuyển từ giai đoạn “có nền tảng” sang “có người dùng”, từ cung cấp dịch vụ sang tạo ra giá trị và sự thuận tiện thực chất trong đời sống. Các tiện ích số ngày càng đi vào từng giao dịch, từng nhu cầu thiết yếu của người dân, từ dữ liệu, định danh điện tử đến các nền tảng phục vụ dịch vụ công.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Lễ tổng kết, vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026. Ảnh: Trung Kiên

Theo Phó Thủ tướng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng của mô hình tăng trưởng mới, gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực và động lực chính; Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, thúc đẩy và kiến tạo.

Đánh giá kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026, Phó Thủ tướng ghi nhận nhiều chuyển biến cụ thể. Trong đó, 34 địa phương đã rà soát, triển khai các cơ chế khuyến khích miễn, giảm phí, lệ phí; người dân chủ động cung cấp 22 loại giấy tờ, thông tin cho cơ quan nhà nước. Các bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông dữ liệu để cắt giảm thành phần hồ sơ của 537 thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Cùng với đó, 34 địa phương đã huy động ít nhất 1 cán bộ và 3 đại sứ số hỗ trợ trực tiếp tại các trung tâm hành chính công, khu vực miền núi, đồng thời hỗ trợ người yếu thế, người gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ số. Hạ tầng viễn thông cũng được cải thiện khi 164/209 điểm lõm sóng trên toàn quốc đã được xử lý, khắc phục.

Đáng chú ý, Hệ thống đấu giá tài sản công do Bộ Công an triển khai chính thức đã góp phần mở rộng khả năng tham gia đấu giá trực tuyến, tăng tính công khai, minh bạch và hiệu quả xử lý tài sản. Hệ thống ghi nhận 214 cuộc đấu giá thành công, đồng thời hỗ trợ cơ quan nhà nước trong công tác quản lý, kiểm tra và giám sát.

Cần tạo lợi ích thiết thực để người dân chủ động tham gia môi trường số

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cũng chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục. Mức độ sử dụng dịch vụ số giữa các nhóm dân cư và địa bàn chưa đồng đều; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến mới đạt 59,78%. Chất lượng dữ liệu chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; mới có 8/12 cơ sở dữ liệu quốc gia trọng yếu cơ bản hoàn thành nền tảng, kết nối, đối soát và khoảng 67/104 cơ sở dữ liệu được giao cơ bản hình thành tập trung.

Tình trạng lừa đảo, giả mạo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến niềm tin số của người dân. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tiếp cận công nghệ cũng cần được tăng cường, nhất là đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người dân vùng sâu, vùng xa và các nhóm còn hạn chế về kỹ năng, thiết bị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long; Cục trưởng C06, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn và các đại biểu thăm các gian hàng tại sự kiện. Ảnh: Trung Kiên

Để chuyển kết quả hưởng ứng thành nhiệm vụ thường xuyên, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số thông qua nền tảng Bình dân học vụ số; hướng dẫn người dân tích hợp giấy tờ trên VNeID và các nền tảng số; bố trí cán bộ trực tiếp tại trung tâm hành chính công theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng tiện ích số.

Đồng thời, cần tiếp tục mở rộng các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí và ưu đãi dịch vụ. Phó Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia bằng các chương trình giảm giá vé máy bay, vé tàu xe và khuyến mại dịch vụ, tạo thêm lợi ích để khuyến khích người dân chủ động tham gia môi trường số. Theo đó, cần chuyển mạnh từ “vận động người dân sử dụng” sang “tạo ra lợi ích để người dân chủ động tham gia và hình thành thói quen số”.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là khẩn trương hoàn thiện, làm sạch, chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu. Phó Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc: Nhà nước đã có thông tin thì không yêu cầu người dân kê khai, cung cấp lại thông tin; dữ liệu sạch đến đâu phải đưa vào khai thác, cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ đến đó. Hiệu quả chuyển đổi số cần được đo bằng việc giảm giấy tờ, giảm thời gian và giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, cần phát triển ứng dụng VNeID và các nền tảng số theo hướng trở thành một điểm truy cập thuận tiện, tin cậy, tích hợp các dịch vụ công, chữ ký số, thanh toán, an sinh, y tế, giáo dục và những dịch vụ thiết yếu. Mỗi tiện ích mới phải mang lại hiệu quả có thể đo đếm được thông qua việc cắt giảm quy trình, thời gian xử lý, số lần đi lại và thành phần hồ sơ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn và xây dựng văn hóa số; chú trọng xác thực tài khoản giao dịch, định danh không gian mạng, cảnh báo sớm rủi ro, phòng chống lừa đảo. Mỗi công dân cần chủ động nâng cao kỹ năng số, bảo vệ tài khoản, tài sản và dữ liệu cá nhân, ứng xử văn minh, có trách nhiệm trên không gian mạng.

Đặc biệt, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, xác định rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả. Kết quả thực hiện cần được đánh giá bằng mức độ sử dụng dịch vụ số thực tế, thời gian và chi phí tiết kiệm cho người dân, mức độ an toàn cũng như sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục đồng hành cùng Nhà nước, đưa công nghệ và sản phẩm phù hợp vào phục vụ người dân; thiết kế các sản phẩm dễ sử dụng, dễ tiếp cận, an toàn và có cơ chế khuyến khích, miễn giảm phí dịch vụ. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục lan tỏa kỹ năng số, văn hóa số và những mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cũng bày tỏ mong muốn mỗi người dân tiếp tục chủ động hoàn thiện dữ liệu cá nhân trên VNeID, học thêm kỹ năng số, sử dụng thêm dịch vụ số, bảo vệ thông tin cá nhân và hướng dẫn người thân, nhất là người cao tuổi, người yếu thế cùng tham gia môi trường số an toàn.

Với chủ đề “Việt Nam số - Kết nối tương lai”, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng kỳ vọng những tập thể, cá nhân được vinh danh tại buổi lễ sẽ tiếp tục lan tỏa các việc làm thiết thực, góp phần thúc đẩy cơ quan nhà nước phục vụ tốt hơn, doanh nghiệp đổi mới mạnh mẽ hơn và mỗi công dân chủ động, an toàn hơn trong hành trình chuyển đổi số quốc gia.