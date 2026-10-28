Phó thủ tướng chỉ đạo xem xét giảm giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11

Tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện diễn ra vào chiều 27/10, sau khi nghe báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Tài chính và ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đưa ra chỉ đạo về việc rà soát phương án giảm giá điện và xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội.

Việc giảm giá điện nhằm hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo EVN khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí để có phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027 theo đúng quy định pháp luật về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và pháp luật liên quan nhằm hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, doanh nghiệp; báo cáo Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát và cho ý kiến.

Bộ Công Thương chủ trì có ý kiến đối với phương án giá bán lẻ điện bình quân của EVN để đáp ứng tiến độ giảm giá điện từ ngày 1/11/2026; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Giá bán lẻ điện bình quân hiện ở mức hơn 2.204 đồng/kWh, chưa gồm VAT, được áp dụng từ ngày 10/5/2025. Đây là mức giá được xác định dựa trên tổng chi phí sản xuất, kinh doanh điện và lợi nhuận bình quân tính cho mỗi kWh điện thương phẩm trong từng thời kỳ. Mức giá này là cơ sở xây dựng biểu giá bán lẻ điện cụ thể cho các nhóm khách hàng như sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh. Với điện sinh hoạt, giá bán hiện được tính theo 6 bậc lũy tiến, từ 1.984 đồng/kWh cho 50 kWh đầu tiên đến 3.460 đồng/kWh với lượng điện vượt 400 kWh mỗi tháng, chưa gồm VAT.

Căn cứ quy định hiện hành, giá bán lẻ điện bình quân được xem xét điều chỉnh tối thiểu 3 tháng một lần, dựa trên biến động chi phí sản xuất kinh doanh điện và các yếu tố liên quan. Song thực tế, việc điều chỉnh không được cơ quan quản lý thay đổi theo cơ chế này. Gần nhất, giá điện bán lẻ bình quân được điều chỉnh vào tháng 5/2025.