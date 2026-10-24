Phó Thủ tướng chỉ đạo tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 24.11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: T.L

UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 418/TTr-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2026 trình Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà có ý kiến như sau:

Cơ bản thống nhất với báo cáo và đề xuất, kiến nghị của UBND thành phố Hà Nội về phương án và quy mô tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại văn bản nêu trên; bảo đảm tạo điều kiện để Nhân dân được tham gia và thụ hưởng đầy đủ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

UBND thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn thiện và ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt; chủ trì, phối hợp với các Bộ: VHTTDL, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao và các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản chi tiết, phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể để Chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức trang trọng, sáng tạo, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2026 và Thông báo số 524/TB-VPCP ngày 13 tháng 10 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ.

Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, VHTTDL căn cứ chức năng, nhiệm vụ cử đại diện lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt và phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội trong công tác bố trí lực lượng tham gia biểu diễn, địa điểm tổ chức, truyền hình trực tiếp, công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự và các điều kiện cần thiết khác theo quy định.

*Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 24.11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình kết hợp nghệ thuật truyền thống, đương đại và công nghệ sân khấu hiện đại, tái hiện dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến hiện tại, hướng tới tương lai.

Chương trình có khoảng 60.000 người tham gia, bảo đảm đặc sắc, hấp dẫn, an ninh, an toàn tuyệt đối; tạo điểm nhấn ấn tượng của Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc.

Chương trình dự kiến có thời lượng từ 120 đến 150 phút, được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội; Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tiếp sóng và truyền hình trực tiếp sự kiện trên các kênh, nền tảng của Đài.

Nội dung chương trình được xây dựng theo mạch xuyên suốt, kết nối di sản truyền thống với sáng tạo đương đại, kết hợp nghệ thuật dân tộc với công nghệ sân khấu hiện đại. Qua đó, tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc, có chiều sâu tư tưởng và sức lan tỏa xã hội. Một trong những điểm nhấn của sự kiện là màn pháo hoa tầm cao chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, dự kiến kéo dài 15 phút.