Phó Thủ tướng chỉ đạo giải pháp tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu thanh niên 'NEET'

Tạo cơ chế hỗ trợ học sinh, sinh viên, thanh niên tìm việc làm. Ảnh: CP

Gắn trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương với kết quả phát triển thị trường lao động

Ngày 13/11/2026, Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 11636/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về phát triển thị trường lao động, tạo việc làm cho thanh niên.

Văn bản nêu: Xét báo cáo của Bộ Nội vụ tại văn bản số 12814/BC-BNV ngày 6/11/2026 về thực trạng thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập, đào tạo và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã cơ bản thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị, đề xuất của Bộ Nội vụ tại văn bản số 12814/BC-BNV nêu trên.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền bám sát Kết luận số 62-KL/TW ngày 29/6/2026 của Ban Bí thư, Thông báo số 123-TB/VPTW ngày 16 /7 /2026 của Văn phòng Trung ương Đảng và các văn bản có liên quan, tập trung triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra; gắn trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương với kết quả phát triển thị trường lao động, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực.

Triển khai các phong trào tuyên truyền, hướng nghiệp, tổ chức các khóa đào tạo, đào tạo lại, phát triển kỹ năng nghề; tạo cơ chế hỗ trợ học sinh, sinh viên, thanh niên tìm việc làm; vận hành hiệu quả sàn giao dịch việc làm quốc gia.

Thực hiện tốt các chính sách lao động, việc làm, an sinh xã hội; chủ động điều tiết, cân đối cung - cầu lao động, thúc đẩy tạo việc làm, nhất là việc làm đối với thanh niên theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1538/QĐ-TTg ngày 12/8/2026, Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 30/8/2026 và Thông báo số 535/TB-VPCP ngày 19 /10/2026; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Một bộ phận thanh niên còn gặp khó khăn trong quá trình chuyển tiếp từ học tập sang việc làm

Theo số liệu công bố của Bộ Tài chính, trong quý III năm 2026, có khoảng 1,6 triệu thanh niên từ 15-24 tuổi không có việc làm, không tham gia học tập, đào tạo, chiếm 11,2% tổng số thanh niên, tăng 195,1 nghìn người so với quý trước. So với cùng kỳ năm 2025, số lượng thanh niên thuộc nhóm này tương đương ở mức khoảng 1,6 triệu người, nhưng tỷ lệ giảm 0,3 điểm phần trăm, từ 11,5% xuống còn 11,2%.

Quý III/2026 thường là giai đoạn mà tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập hoặc đào tạo tăng lên, do đây là thời điểm nhiều thanh niên vừa tốt nghiệp từ các trường đại học, cao đẳng hoặc trung cấp, đang trong quá trình chuyển đổi từ môi trường giáo dục sang thị trường lao động.

Thực trạng trên cho thấy một bộ phận thanh niên còn gặp khó khăn trong quá trình chuyển tiếp từ học tập sang việc làm hoặc chưa tham gia học tập, đào tạo và thị trường lao động vì những hoàn cảnh khác nhau. Việc hỗ trợ cần dựa trên đặc điểm, nhu cầu và nguyên nhân cụ thể của từng nhóm, gắn tư vấn, định hướng nghề nghiệp với đào tạo kỹ năng, giới thiệu việc làm và hỗ trợ tiếp cận các chính sách có liên quan.

Để tăng cường hỗ trợ thanh niên tiếp cận học tập, đào tạo và việc làm, từng bước giảm tình trạng thanh niên NEET (nhóm thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập và không tham gia đào tạo), Bộ Nội vụ đã kiến nghị, đề xuất các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách phát triển thanh niên, giáo dục, đào tạo và hỗ trợ tạo việc làm; tăng cường phối hợp, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong hỗ trợ thanh niên chuyển tiếp từ nhà trường sang thị trường lao động; ưu tiên thanh niên nông thôn, phụ nữ trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn...