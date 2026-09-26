Phó thủ tướng: Chấm dứt đào tạo sư phạm ở trường ngoài sư phạm

Giáo viên trường Tiểu học Chu Văn An, phường Việt Hưng, Hà Nội. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Nội dung trên được nêu tại thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để giải quyết căn bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên, gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.

Xóa bỏ chênh lệch chất lượng giữa các cơ sở đào tạo sư phạm

Theo thông báo kết luận, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, Bộ GD&ĐT tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng thu gọn đầu mối, chấm dứt tình trạng đào tạo sư phạm ở các trường không phải là trường sư phạm, kém chất lượng.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT tập trung nguồn lực phát triển một số trường đại học sư phạm trọng điểm với các tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng và được đầu tư bài bản, vượt trội. Bảo đảm các trường sư phạm trọng điểm phải phát triển trên ba trụ cột: Đào tạo - nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ.

Bộ phải rà soát, chuẩn hóa chương trình và chuẩn đầu ra đào tạo giáo viên, áp dụng chung, có tính bắt buộc cho toàn bộ hệ thống để xóa bỏ sự chênh lệch chất lượng giữa các cơ sở đào tạo sư phạm; bảo đảm sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng thực chất yêu cầu nghề nghiệp.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT đổi mới cơ chế tuyển sinh, trong đó bổ sung cơ chế đánh giá năng lực nghề nghiệp, yếu tố tâm lý sư phạm ngay từ đầu vào. Cải tiến cơ chế kiểm định, bảo đảm thực chất, đo lường được tác động thực tế đối với đầu ra và khả năng thích ứng của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Đánh giá đầu ra phải siết chặt, lấy năng lực thực tế của sinh viên sau tốt nghiệp làm một tiêu chí đánh giá cơ sở đào tạo, không chỉ dựa vào số lượng tiến sĩ, số chương trình được kiểm định hoặc các tiêu chí liên quan khác.

"Rà soát, đổi mới cơ chế bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bảo đảm gọn nhẹ, linh hoạt, chất lượng, chuẩn mực để thu hút nhân lực chất lượng cao từ các ngành, lĩnh vực khác tham gia giảng dạy", kết luận nêu.

Phó thủ tướng yêu cầu trong năm học 2026-2027 phải chấm dứt tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Phải chấm dứt tình trạng thiếu giáo viên

Về giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên, Phó thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện các giải pháp theo quy định, chịu trách nhiệm trực tiếp bảo đảm đủ giáo viên thực hiện nhiệm vụ dạy học trên địa bàn, hoàn thành trong năm học 2026-2027.

Trong đó, các địa phương khẩn trương thực hiện tuyển dụng hết số biên chế được giao; điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bố trí giáo viên dạy liên trường để xử lý thừa, thiếu cục bộ; thực hiện chế độ hợp đồng giáo viên theo quy định đối với cơ sở giáo dục còn thiếu giáo viên chưa thể bố trí bằng biên chế...

Phó thủ tướng yêu cầu trong năm học 2026-2027 phải chấm dứt tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp theo quy định do nguyên nhân chủ quan như chậm tuyển dụng, không ký hợp đồng, không bố trí kinh phí hoặc không điều tiết đội ngũ trong phạm vi thẩm quyền.

Đồng thời, UBND các tỉnh, thành phố rà soát, chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu nhu cầu biên chế, trên cơ sở xu hướng dân số, số học sinh, trường lớp, cơ cấu môn học và khả năng xã hội hóa. Không đề xuất biên chế cao hơn nhu cầu thực tế, tránh phát sinh lãng phí.

Bộ GD&ĐT được giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng hiệu quả đội ngũ dôi dư sau sắp xếp; chủ động phối hợp Bộ Nội vụ rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đối với cán bộ quản lý giáo dục được bố trí trở lại làm giáo viên, trường hợp đủ điều kiện, phù hợp chuyên môn phải bố trí giảng dạy ngay. Trường hợp có khả năng đáp ứng nhưng còn thiếu điều kiện giảng dạy cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo bổ sung cụ thể theo môn học, cấp học và vị trí việc làm.

Trường hợp cán bộ quản lý không phù hợp để giảng dạy, Phó thủ tướng yêu cầu không bố trí bằng mọi giá mà thực hiện phương án điều động, bố trí công việc phù hợp hoặc giải quyết chế độ theo quy định.

Đối với nhân viên dôi dư, chỉ xem xét chuyển sang vị trí giảng dạy khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trình độ chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp và điều kiện thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định.