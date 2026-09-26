Phó Thủ tướng: Chấm dứt đào tạo giáo viên ở các trường không phải sư phạm

Nội dung trên được nêu tại Thông báo số 500/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để giải quyết căn bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên, gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.

Cụ thể, về nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển các trường sư phạm, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng thu gọn đầu mối, chấm dứt tình trạng đào tạo sư phạm ở các trường không phải là trường sư phạm, kém chất lượng. Đồng thời, tập trung nguồn lực phát triển một số trường đại học sư phạm trọng điểm với các tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng và được đầu tư bài bản, vượt trội; bảo đảm các trường sư phạm trọng điểm phải phát triển trên 3 trụ cột: Đào tạo - Nghiên cứu khoa học - Chuyển giao công nghệ.

Bộ GD-ĐT cần rà soát, chuẩn hóa chương trình và chuẩn đầu ra đào tạo giáo viên, áp dụng chung, có tính bắt buộc cho toàn bộ hệ thống để xóa bỏ sự chênh lệch chất lượng giữa các cơ sở đào tạo sư phạm; bảo đảm sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng thực chất yêu cầu nghề nghiệp. Trong đó, đặc biệt chú trọng: phẩm chất, đạo đức, ý thức trách nhiệm và liêm chính nghề nghiệp; năng lực chuyên môn, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; kỹ năng quản lý lớp học, tâm lý học sinh; năng lực số, ứng dụng AI; tăng mạnh thời lượng, chất lượng thực hành sư phạm.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng.

Bộ cũng cần đổi mới cơ chế tuyển sinh, trong đó bổ sung cơ chế đánh giá năng lực nghề nghiệp, yếu tố tâm lý sư phạm ngay từ đầu vào; cải tiến cơ chế kiểm định, bảo đảm thực chất, đo lường được tác động thực tế đối với đầu ra và khả năng thích ứng của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Siết chặt đánh giá đầu ra, lấy năng lực thực tế của sinh viên sau tốt nghiệp làm một tiêu chí đánh giá cơ sở đào tạo; rà soát, đổi mới cơ chế bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bảo đảm gọn nhẹ, linh hoạt, chất lượng, chuẩn mực để thu hút nhân lực chất lượng cao từ các ngành, lĩnh vực khác tham gia giảng dạy.

Bộ GD-ĐT được giao chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính rà soát toàn diện, đề xuất, kiến nghị về cơ chế tài chính đối với các trường sư phạm, làm rõ những bất cập, vướng mắc về học phí, ngân sách nhà nước hỗ trợ, tự chủ tài chính, chính sách tiền lương, phụ cấp, đãi ngộ, thu nhập giảng viên.

Xây dựng Đề án phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm

Cùng với đó, Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung xây dựng Đề án Phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm, trình Thủ tướng trong quý IV năm 2026.

Trong đó xác định cụ thể số lượng cơ sở đầu tư trọng điểm, các dự án, công trình, phòng thí nghiệm, tổng mức đầu tư và nguồn vốn, cơ chế tài chính, các chính sách để phát triển đội ngũ giảng viên, sản phẩm đầu ra và thời hạn hoàn thành.

Phó Thủ tướng yêu cầu các trường đại học sư phạm, cơ sở đào tạo giáo viên chủ động phối hợp chặt với các địa phương xác định nhu cầu; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo đơn đặt hàng chuyển mạnh từ tư duy "đào tạo những gì có thể đào tạo" sang "đào tạo theo nhu cầu của hệ thống giáo dục, địa phương và xã hội". Trong đó, ưu tiên các môn học, cấp học, địa bàn đang thiếu kéo dài và khó tuyển dụng; đồng thời gắn đào tạo với đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông, chuyển đổi số, dạy và học các môn STEM, ngoại ngữ và các yêu cầu mới của giáo dục phổ thông; rà soát, cập nhật đồng bộ giữa chương trình giáo dục phổ thông và chương trình đào tạo sư phạm.

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường liên kết giữa các trường phổ thông với các trường đào tạo sư phạm trong đào tạo sinh viên sư phạm, trong đó việc thực hành sư phạm phải thành nội dung trọng tâm trong chương trình đào tạo.

Các trường phải xây dựng, chuẩn hóa hệ thống dữ liệu theo dõi sinh viên sư phạm sau tốt nghiệp; chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm đào tạo, tỷ lệ vào nghề và khả năng đáp ứng yêu cầu thực tế.

Các cơ sở đào tạo sư phạm được xác định đầu tư trọng điểm phải cam kết sản phẩm cụ thể về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giáo dục.