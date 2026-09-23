Phó Thủ tướng: Cải cách tiền lương phải linh hoạt, thích ứng với bối cảnh mới

Chiều 22/9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công, chủ trì làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và BHXH.

Cải cách tiền lương phải phù hợp bối cảnh mới

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao Bộ Nội vụ, trực tiếp là Cục Tiền lương và BHXH cùng nhóm biên tập đã nỗ lực xây dựng đề cương Đề án công phu, kỹ lưỡng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là đề án khó, trong đó cải cách chính sách tiền lương là vấn đề đặc biệt phức tạp. Thời gian qua, việc điều chỉnh mức lương cơ sở được triển khai từng bước; cơ chế và tiền lương trong khu vực doanh nghiệp được điều chỉnh khá tốt. Việc cơ cấu lại, tinh gọn tổ chức bộ máy cũng góp phần tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và BHXH. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Chính sách tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nghiên cứu, bổ sung, gắn với phân loại, đánh giá đội ngũ. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn bộc lộ những bất cập, nhất là tương quan tiền lương giữa các đối tượng và yêu cầu trả lương theo vị trí việc làm chưa được thực hiện đầy đủ.

Theo Phó Thủ tướng, dù chưa thực hiện được cải cách tiền lương một cách căn cơ, toàn diện, cách tiếp cận thời gian qua cơ bản phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách, bảo đảm thận trọng, từng bước và có cơ sở.

Đối với chính sách BHXH, Phó Thủ tướng đánh giá đã có những chuyển biến tích cực, song thực tiễn đang đặt ra nhiều vấn đề mới. Chính sách tiền lương và BHXH có mối liên thông chặt chẽ; việc xác định mức đóng BHXH, chế độ nghỉ hưu và quản trị quỹ nếu không được tính toán phù hợp có thể tạo áp lực đối với cân đối quỹ.

Chính sách phải có tính linh hoạt, thích ứng

Cho ý kiến về Đề án, Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ sự cần thiết và cơ sở xây dựng trên các phương diện chính trị, pháp lý và thực tiễn; đồng thời đánh giá sát kết quả, hạn chế, bất cập sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW và Nghị quyết 28-NQ/TW.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho ý kiến về Đề án. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng nhấn mạnh cải cách chính sách tiền lương và BHXH cần đặt trong bối cảnh mới của đất nước, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, tổ chức lại bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, những thay đổi của thị trường lao động, cơ cấu việc làm, già hóa dân số và sự xuất hiện của các hình thức việc làm mới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, chính sách tiền lương giai đoạn mới phải vừa thích ứng với biến động, vừa phù hợp điều kiện kinh tế vĩ mô, có khả năng điều chỉnh kịp thời cả trước mắt và lâu dài; đồng thời góp phần giữ chân, thu hút nhân lực chất lượng cao vào khu vực công.

Theo Phó Thủ tướng, tính linh hoạt và khả năng thích ứng là yêu cầu quan trọng đối với chính sách tiền lương cũng như BHXH. Đề án cần hướng tới bảo đảm tính bao trùm, toàn diện, đồng bộ, công bằng và có khả năng thích ứng với những thay đổi của thực tiễn.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đề án, tổ chức hội thảo tham vấn, gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan để bảo đảm tiến độ, chất lượng, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, trình Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.