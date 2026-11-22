Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Thái Nguyên

Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân khu I, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh và nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ngày hội không chỉ là dịp để nhân dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm mà còn tạo điều kiện để cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại ngày hội

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gìn giữ bản sắc dân tộc, phát huy tinh thần tương thân, tương ái và trách nhiệm cộng đồng.

Ghi nhận những kết quả đạt được tại các khu dân cư, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự chủ động, nỗ lực của nhân dân trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Tại liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo và xóm Trại Gião, xã Nam Hòa, hiện có 460 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu thuộc 6 dân tộc Kinh, Sán Dìu, Dao, Tày, Nùng, Thái cùng sinh sống. Nhờ phát huy lợi thế và chủ động phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đầu người tại xóm Ngòi Chẹo đạt 59,6 triệu đồng/năm, xóm Trại Gião đạt 48 triệu đồng/năm.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu trao quà tặng các cựu chiến binh tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Nam Hòa.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa được duy trì, nhiều năm liên tục hai xóm đạt danh hiệu Làng văn hóa. Đặc biệt, Câu lạc bộ hát Soọng Cô của đồng bào dân tộc Sán Dìu tiếp tục được duy trì, trở thành điểm sáng trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Tại tổ dân phố 19, phường Linh Sơn, Phó Thủ tướng ghi nhận những chuyển biến tích cực trong ổn định tổ chức bộ máy chính quyền sau sắp xếp đơn vị hành chính. Các phong trào thi đua, hoạt động chăm lo đời sống và thực hiện chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp giữa địa phương với các cơ quan, đơn vị Quân đội trong xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố 19, với sự hỗ trợ của Binh đoàn 19 và Tổng công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng). Công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự gắn bó của Quân đội với nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường trao quà, động viên người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam ở phường Linh Sơn.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tại các địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, gắn phát triển kinh tế với giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, khu dân cư an toàn, văn minh; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công và người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tăng cường phối hợp với lực lượng Quân đội, Công an trong củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn công tác chung vui với người dân tại ngày hội

Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, cần tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Phó Thủ tướng mong muốn nhân dân các khu dân cư tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù, nghĩa tình, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng thời quản lý, bảo quản và sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, gìn giữ bản sắc dân tộc, vun đắp mối quan hệ đoàn kết quân - dân.