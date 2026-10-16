Phó Thủ tướng: Bố trí ngân sách 0,1% GDP hằng năm cho công tác nhân tài

Sáng 16/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Đến năm 2030, phấn đấu thu hút khoảng 1.000 nhân tài

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã truyền đạt Kết luận số 105 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Phó Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài. Thể chế, cơ chế, chính sách về nhân tài từng bước được hoàn thiện.

Bà dẫn chứng một số địa phương chủ động xây dựng cơ chế đặc thù: TPHCM, Đà Nẵng, Hà Nội áp dụng cơ chế linh hoạt, đãi ngộ theo hướng thị trường. Nhiều khu vực tư nhân như Viettel, Vingroup, Petrovietnam, VNPT, FPT, Phenikaa,... có cơ chế thu hút người giỏi bằng những nhiệm vụ công nghệ lớn.

Ở khu vực công, từ năm 2017 đến nay có khoảng 1.500 sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ được thu hút, tuyển dụng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà truyền đạt kết luận của Trung ương

Phó Thủ tướng cho biết chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu năm 2025, Việt Nam xếp thứ 76 trong 135 nền kinh tế, đứng thứ 5 trong số các nước ASEAN.

Phó Thủ tướng chia sẻ, đây là lần đầu tiên Trung ương ban hành một kết luận chuyên đề về công tác nhân tài với 5 quan điểm cơ bản.

Thứ nhất là nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, dẫn dắt phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, tự chủ chiến lược của đất nước. Đây là quan điểm mang tính cốt lõi xuyên suốt, khẳng định vị trí của nhân tài trong phát triển quốc gia, phù hợp với xu thế thời đại, coi trọng nhân tài như một lợi thế cạnh tranh chiến lược của thế giới.

Thứ hai là thu hút trọng dụng nhân tài đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước có trọng tâm, trọng điểm.

Thứ ba là đổi mới căn bản tư duy, phương thức quản trị nhân tài, chuyển từ quản lý theo tổ chức biên chế sang quản trị và phát triển nhân tài; lấy sản phẩm, kết quả và giá trị cống hiến làm thước đo.

Thứ tư là công tác nhân tài đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện của Đảng, Nhà nước kiến tạo thể chế huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và toàn xã hội...

Thứ năm là xây dựng hệ sinh thái nhân tài quốc gia hiện đại, mở và hội nhập quốc tế, đảm bảo liên kết lưu chuyển, chia sẻ nguồn nhân lực nhân tài giữa khu vực công và khu vực tư, giữa trong nước với quốc tế.

Phó Thủ tướng khẳng định nhân tài dù làm việc trong khu vực công, khu vực tư, trong nước hay ngoài nước nhưng đều là nguồn lực của quốc gia và phải tạo điều kiện để họ tham gia vào những nhiệm vụ phù hợp, cống hiến ở những nơi có thể tạo ra giá trị cao nhất cho đất nước.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội

Kết luận nêu mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu thu hút trọng dụng khoảng 1.000 nhân tài quốc gia trong cả khu vực công và khu vực tư; hình thành hệ sinh thái nhân tài quốc gia mở liên thông và hội nhập; phấn đấu thuộc nhóm thứ 3 trong ASEAN về chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài.

Về mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam chủ động đảm bảo nguồn nhân lực, nhân tài, phấn đấu thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu.

Phó Thủ tướng nhìn nhận các mục tiêu trên là thách thức rất lớn, cần sự quyết tâm cao và nỗ lực quyết liệt.

Thiết lập cơ chế “nhân tài dẫn dắt nhân tài”

Về nhiệm vụ, giải pháp, Phó Thủ tướng cho biết cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thống nhất nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị về công tác nhân tài.

Có rất nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh việc nhận diện nhân tài, mỗi quốc gia có cách nhận diện khác nhau. "Nhân tài là người có phẩm chất, tố chất, năng lực nổi trội và tư duy sáng tạo, có sản phẩm, thành tích hoặc đóng góp đặc biệt, có tính đột phá, tạo ra giá trị và tác động tích cực, có khả năng đảm nhận, giải quyết hiệu quả những nhiệm vụ quan trọng, mới, khó, phức tạp", Phó Thủ tướng khái quát.

Nhiệm vụ thứ hai là hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; tập trung nguồn lực thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn. Phó Thủ tướng cho rằng cần hoàn thiện chính sách về thu nhập, thuế, nhà ở, xuất nhập cảnh, phúc lợi xã hội cho nhân tài và cho thân nhân của nhân tài.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng cho biết bố trí ngân sách nhà nước cho công tác nhân tài khoảng 0,1% GDP hằng năm trong tổng nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đây là nguồn lực không phải là nhỏ.

Nhiệm vụ thứ ba là đổi mới phương thức phát hiện, lựa chọn, trọng dụng và đánh giá nhân tài theo nhiệm vụ và kết quả.

Kết luận của Trung ương nhấn mạnh phát hiện, tiến cử nhân tài từ nhiều nguồn, cả trong và ngoài nước, không phân biệt khu vực công và tư, không tính vào chỉ tiêu biên chế đối với khu vực công.

Việc lựa chọn, trọng dụng nhân tài phải đúng người, đúng việc, đúng sở trường; giao việc xứng tầm, trọng trách lớn, trao thẩm quyền thực chất, bảo đảm nguồn lực tương xứng, đi liền với đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình, tinh thần cống hiến.

Việc đánh giá phải bằng kết quả, chất lượng sản phẩm, giá trị tạo ra, mức độ hoàn thành và hiệu quả cống hiến; kịp thời chấm dứt giao nhiệm vụ khi nhân tài không đáp ứng yêu cầu.

Theo Phó Thủ tướng, quan điểm này thể hiện tư duy đổi mới, coi công tác nhân tài là một quá trình liên tục, gắn kết chặt chẽ: phát hiện đúng là tiền đề, trọng dụng hiệu quả là then chốt, đánh giá thực chất là động lực để nhân tài phát huy năng lực và cống hiến.

Nhóm nhiệm vụ thứ tư là chủ động tạo nguồn và phát triển nhân tài quốc gia. Trong đó, Phó Thủ tướng nêu rõ việc xây dựng chương trình tạo nguồn theo từng nhóm, ngành, lĩnh vực; phát hiện sớm, tuyển chọn, đào tạo tài năng trẻ, theo dõi, hỗ trợ phát triển lâu dài; trao quyền tự chủ cao hơn cho đại học, viện nghiên cứu, gắn với trách nhiệm giải trình, chất lượng sản phẩm và liêm chính học thuật; thiết lập cơ chế “nhân tài dẫn dắt nhân tài”.

Nhóm nhiệm vụ thứ năm là xây dựng văn hóa trọng dụng nhân tài, tạo lập môi trường và điều kiện để nhân tài phát huy năng lực, cống hiến và tạo giá trị.

Cuối cùng là đẩy mạnh hợp tác quốc tế về nhân tài, nhất là những ngành, lĩnh vực mũi nhọn.

Trần Thường